Tin tức thời tiết hôm nay 15.3.2023: Cảnh báo xâm nhập mặn ở Nam bộ

Cảnh báo xâm nhập mặn ở Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 15.3.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại khu vực Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 31 - 34 độ C, riêng một số nơi ở miền Đông Nam bộ nhiệt độ cao trên 35 độ C. Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Kông biến đổi chậm, phổ biến ở mức tương đương và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,05 - 0,30 m.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,41 m (ngày 2, 3.3), tại Châu Đốc 1,6 m (ngày 3.3), cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,17 - 0,24 m. Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu có xu thế tăng dần. Mực nước cao nhất tuần tại trạm Vũng Tàu 3,95 m (hai ngày 8 và 9.3).

Dự báo, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng dần vào cuối tuần, độ mặn ở mức xấp xỉ và nhỏ hơn so với độ mặn cao nhất tháng 3.2022, riêng một số trạm ở Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng ở mức cao hơn.

Từ ngày 11 - 20.3, ở thượng nguồn sông Mê Kông và khu vực Nam bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 21 - 24 C; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C. 4 Mực nước tại các trên dòng chính sông Mê Kông biến đổi chậm và phổ biến ở mức tương đương TBNN. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,5 m, tại Châu Đốc 1,65 m, ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,25 - 0,30 m. Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu từ ngày 20.3 sẽ có xu hướng tăng trở lại.

Xâm nhập mặn ở ĐBSCL đạt mức cao nhất vào đầu tuần, sau đó có xu thế giảm dần và tăng lại vào ngày cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 3.2022. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao tiếp theo ở cửa sông Cửu Long tập trung trong tháng 3.2023 (từ 18.3 - 25.3); tại các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3 và 4.2023 (từ 18 - 25.3, từ 17 - 23.4).

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ĐBSCL cấp 2.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 15.3.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 13 - 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 29 - 31 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3; vùng ven biển phía nam có nơi cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C; phía nam có nơi 30 - 32 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23 - 25 độ C.