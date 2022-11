Tin tức thời tiết hôm nay, 17.11.2022: Bắc bộ có sương mù, Nam bộ đón triều cường

Tin tức thời tiết hôm nay 17.11.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (4.7 - 7.2), riêng TP.Nha Trang (Khánh Hòa) ở ngưỡng cao đến rất cao (5.6 - 8.0). Ngày mai (18.11), Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (5.0 - 7.0), Nam Bộ ở ngưỡng cao (6.0 - 8.0).

Nam Bộ sắp đón triều cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống nhanh và ở mức thấp. Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng mười một âm lịch, đến ngày 20.11 mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐI. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 25 - 26.11. Thời gian xuất hiện đỉnh từ 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc 18 - 21oC, có nơi dưới 18 oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.





Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34 oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC, có nơi trên 31 oC.