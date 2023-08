Tin tức thời tiết hôm nay 17.8.2023: Trung bộ nắng nóng

Tin tức thời tiết hôm nay 17.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ngày hôm qua (16.8), khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 38oC như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,4oC, Đông Hà (Quảng Trị) 38,7oC, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,6oC…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19.8

Dự báo, ngày 17 - 18.8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19.8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Yên Bái

Từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 17.8, tại các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Tân Lập 2 có lượng mưa 100,8 mm, Xuân Minh 2 lượng mưa 70,4 mm (Hà Giang); Mường Phăng 3 lượng mưa 57 mm (Điện Biên)…

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, tại các khu vực các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên); Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Bắc Quang (Hà Giang); Hàm Yên, Chiêm Hoá, Yên Sơn (Tuyên Quang); Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên (Yên Bái); Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể (Bắc Kạn).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1,5.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, vùng núi có nơi dưới 25oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.



Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC.



