Tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19 giờ ngày 26.5 đến 3 giờ ngày 27.5 ở khu vực Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa trên 30 mm như: Eah Ding (Đắk Lắk) 81,8 mm, Yaly 1 (Kon Tum) 81,6 mm, Trà Linh (Thái Bình) 43 mm, Quảng Khê (Đắk Nông) 38,4 mm, Tuyên Bình Tây (Long An) 31 mm...

Tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2023: Mưa giông diện rộng, có nơi trên 150 mm CAO AN BIÊN

Từ ngày 27 - 28.5, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa 50 - 110 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.



Ngoài ra, ngày và đêm 27.5, ở khu vực nam Trung bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ; ở vùng núi phía bắc Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ; vùng núi phía tây của khu vực bắc và trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ (mưa giông tập trung vào chiều tối và tối).

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, riêng khu tây bắc có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C; có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; riêng phía nam nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C.