Tin tức thời tiết hôm nay 27.6.2023: Mưa giông

Tin tức thời tiết hôm nay 27.6.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua và sáng sớm nay (27.6), ở khu vực phía Đông Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.6 đến 3 giờ ngày 27.6 có nơi trên 35 mm như: Bãi Cháy (Quảng Ninh) 99,6 mm, Quang Vinh (Cao Bằng) 37,4 mm, Ia Tơi (Kon Tum) 91,8 mm, Đạ Tồn (Lâm Đồng) 76,6 mm, Đắk Sin (Đắk Nông) 61,2 mm, Bù Đăng (Bình Phước) 89,8 mm, Dak Lua (Đồng Nai) 79,2 mm...

Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, ngày 27.6, ở phía Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Ngày và đêm 27.6, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Lào Cai, Quảng Ninh, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk

Từ 22 giờ ngày 26.6 đến 4 giờ ngày 27.6, ở khu vực các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Lùng Phình 77,6 mm (Lào Cai); Bãi Cháy 100,6 mm, Hạ Long 50,2 mm (Quảng Ninh); Xã Ia Tơi 92 mm (Kon Tum); Ia Krai 54,6mm (Gia Lai); Hòa Phú 59mm (Đắk Lắk)…

Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 25 - 50 mm, có nơi trên 80 mm; tại khu vực các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại địa phương trên, đặc biệt là các huyện Bắc Hà (Lào Cai); TP.Hạ Long (Quảng Ninh); Ia H Drai, Sa Thầy (Kon Tum); Ia Grai, Chư Prông (Gia Lai); TP.Buôn Mê Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp, Lắk (Đắk Lắk).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ



Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng vùng núi có nơi trên 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 29 - 32oC, phía nam 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng phía Bắc có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 27.6, ở TP.HCM: Mưa giông rải rác nhiều khu vực Buổi sáng có nắng sớm, đến sau 8 giờ thì kéo mây, giảm nắng. Khả năng thấp có rào rải rác vài nơi lúc 9 - 10 giờ. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 27 - 34oC. Lượng UV ở mức an toàn Gió dưới cấp 1, giật cấp 2, vận tốc 7 - 24 km/giờ hướng tây tây nam. Độ ẩm không khí 65 - 86%. Buổi chiều nhiều mây, khoảng 13 giờ và 15 giờ có mưa giông rải rác ở nhiều khu vực, tổng lượng mưa tương đối lớn. Nhiệt độ buổi chiều giảm nhẹ, trong khoảng 29 - 33oC. Độ ẩm từ 75 đến 83% Gió tăng vận tốc 11 - 32 km/giờ hướng tây nam. Cuối chiều có mây. Tin tức thời tiết hôm nay, 27.6, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây, càng về khuya mật độ mây càng giảm. Trời có trăng non. Nhiệt độ khoảng 27-29 độ C. Gió hướng nam tây nam, vận tốc trong khoảng 9 - 22 km/giờ.