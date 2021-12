Tin tức thời tiết hôm nay, 28.12.2021: Cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 28.12.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ngày và đêm 27.12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 07 giờ ngày 27.12 đến 03 giờ ngày 28.12) như: Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) 350,4 mm; H.Núi Thành (Quảng Nam) 303 mm; H.Phú Ninh (Quảng Nam) 275,2 mm; H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) 271,2 mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (28.12), khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (28.12), không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (28.12), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m; Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC, có nơi dưới 10oC; Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC, có nơi trên 18oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC, vùng núi 7 - 10oC, vùng núi cao có nơi dưới 6oC; Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC, phía Nam có nơi trên 20oC.





Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam (Ninh Thuận - Bình Thuận) có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23 - 26oC, phía Nam 27 - 30oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 28.12, ở TP.HCM: Ngoại thành nhiệt độ xuống 24 độ vào giữa đêm và rạng sáng Buổi sáng mai trời nhiều nắng, mây thay đổi từng cơn xen kẻ. Lượng tia UV cao nhất ở mức 6 lúc giữa trưa. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 23 - 32oC. Buổi chiều có mây nhẹ. Cuối chiều nhiều nắng. Độ ẩm ban ngày trong khoảng 49 - 96%, Gió cấp 1, giật trên cấp 2, vận tốc 9 - 24 km/giờ hướng Đông Bắc.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.12 ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời quang mây. Gió vận tốc 6 - 24 km/giờ, hướng Bắc Đông Bắc. Độ ẩm trong khoảng 76 - 87%. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 27oC, khu vực ven thành phố giảm xuống đến 24oC lúc giữa đêm và rạng sáng.