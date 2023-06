Tin tức thời tiết hôm nay, 6.6.2023: Mưa giông kéo dài, cảnh báo ngập ở Hà Nội

Tin tức thời tiết hôm nay 6.6.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), tối và đêm qua (5.6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5.6 đến 03 giờ ngày 6.6 có nơi trên 60 mm như: Lục Yên (Yên Bái) 127 mm; Gia Phú (Lào Cai) 109,7 mm; Yên Minh (Hà Giang) 61,8 mm; Minh Quang (Vĩnh Phúc) 113,6 mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 141 mm, Hà Mòn (Kon Tum) 102,6 mm, Đăk RTíh (Đắk Nông) 70 mm, Chư Prông (Gia Lai) 69,8 mm…

Dự báo, ngày và đêm 6.6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo, mưa giông ở khu vực Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai

Trong 06 giờ qua (từ 22 giờ ngày 5.6 đến 3 giờ ngày 6.6), ở khu vực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to như: trạm Trung Tâm 127 mm, Lũng Hà 114,4 mm (Yên Bái); trạm Gia Phú 109,2 mm (Lào Cai); trạm Yên Minh 61,8 mm (Hà Giang)...

Trong 06 giờ tới, tại khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang); Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, TP.Lào Cai (Lào Cai); Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Cảnh báo mưa và ngập ở nội thành Hà Nội

Theo bản tin lúc 7 giờ 10 ngày 6.6 của Đài Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 40mm, có nơi trên 7 0mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1 m đến 0,4 m. Các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa lớn và sớm kết thúc ngay sau khi mưa cường độ lớn kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp 1. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Gió mạnh, sóng lớn, mưa giông trên biển

Hiện nay (6.6), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 - 18 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông có vị trí lúc 01 giờ ngày 6.6 ở vào khoảng 16.5 - 17.5 độ Vĩ Bắc; 111 - 113 độ Kinh Đông. Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, trong ngày và đêm 6.6, ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ngày và đêm 6.6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

