Tin tức thời tiết hôm nay 9.1.2024: Bắc bộ trời rét, vùng núi rét đậm

Tin tức thời tiết hôm nay 9.1.2024, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, trên đất liền, khoảng gần sáng 10.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, hầu hết Bắc Trung bộ và phía tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét THANH NIÊN

Từ ngày 10.1, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 - 18oC, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ 13 - 15oC, vùng núi cao có nơi dưới 10oC.

Trên biển, từ gần sáng 10.1, ở vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động. Từ chiều và đêm 10.1, khu vực phía bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển đông bắc có lúc gió cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển Ngày 9.1, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, riêng khu Tây Bắc 15 - 18oC; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 28oC.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 16oC; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía bắc từ gần sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 29oC; phía nam 30 - 32oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20oC; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27oC.