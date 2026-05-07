Tin vui cho bác sĩ, nhân viên y tế: Đề xuất tăng phụ cấp, cao nhất 100%

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập

Mức phụ cấp cao nhất 100%

Dự thảo nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc: khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

Theo Bộ Y tế, đây là nhóm công việc có tính chất đặc thù, áp lực cao và yêu cầu trình độ chuyên môn sâu. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại các vị trí này phải thường xuyên trực tiếp xử lý các ca bệnh nặng, liên tục theo dõi, can thiệp kịp thời các tình trạng khẩn cấp và chịu áp lực lớn về tâm lý, trách nhiệm cũng như rủi ro nghề nghiệp.

Việc điều chỉnh nâng phụ cấp ưu đãi nghề nhằm bảo đảm chế độ đãi ngộ, khuyến khích và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong ngành.

Mức phụ cấp 100% còn được đề xuất áp dụng cho là viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Các mức phụ cấp khác: từ 30 - 70%

Bộ Y tế cũng đề xuất nâng mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh;

Bảo quản trông nom xác; làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Cùng đó là viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; các trung tâm kiểm soát bệnh tật; các viện y tế dự phòng và các cơ sở điều trị nghiện chất.

Mức phụ cấp 60% được đề xuất áp dụng đối với nhóm khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A), thương binh, bệnh binh; người cao tuổi không thể phục vụ được;

Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm: giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.

Mức phụ cấp 50% được đề xuất với nhóm thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức hưởng phụ cấp 40% được đề xuất với nhóm xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi; phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc, thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế…

Mức hưởng phụ cấp 30% được đề xuất với nhóm làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.