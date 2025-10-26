Tin vui cho cư dân chung cư Saigon Getaway

Được biết, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã cấp sổ hồng cho 40 căn hộ tại chung cư Saigon Gateway.

Ảnh: Đ.S

Theo ông Lê Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty Hiệp Phú Land, việc chung cư được cấp sổ hồng mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho chủ sở hữu căn hộ. Giúp người sở hữu dễ dàng vay vốn ngân hàng vì đây là tài sản bảo đảm được chấp nhận, đồng thời làm tăng giá trị tài sản và khả năng thanh khoản khi giao dịch trên thị trường.

Việc có sổ hồng cũng đảm bảo quyền sử dụng ổn định, rõ ràng về phần diện tích, quyền sở hữu chung - riêng, giúp cư dân thuận lợi hơn trong việc tham gia quản lý vận hành chung cư và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chung cư này chậm làm sổ hồng cho khách hàng và chậm bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân. Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có văn bản giao các sở ngành xem xét giải quyết một số khiếu nại của cư dân, có nội dung chậm cấp sổ hồng, nếu không vướng gì ngoài nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án thì cấp sổ hồng cho người mua nhà. Vì thế, Tổ công tác 5013 đã họp và thống nhất ưu tiên cấp sổ hồng cho khách hàng.

Chung cư Saigon Gateway có quy mô 904 căn hộ, 29 căn shophouse. Dự án ban đầu do Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư về sau chuyển nhượng cho Công ty Hiệp Phú Land. Đến nay, dự án đã được nghiệm thu của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng). Chủ đầu tư cũng đã thực hiện bàn giao tất cả các căn hộ và Shophouse cho khách hàng để đưa vào sử dụng theo đúng quy định từ năm 2019.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP.HCM đã có kết luận bản án sơ thẩm lần 2 bác bỏ yêu cầu của của một cư dân tại chung cư Saigon Gateway kiện Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu hủy 2 sổ hồng tại dự án để nhập thành 1 sổ. Theo kết luận của tòa án, việc tách dự án làm 2 phần phù hợp mục đích sử dụng đất (một sổ là đất xây dựng chung cư, một sổ là đất xây dựng trung tâm thương mại văn phòng). Đồng thời chủ đầu tư cũng thực hiện đúng quy hoạch được duyệt không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân chung cư.



