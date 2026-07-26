Tin vui cho dân 'độ' xe: Thay đèn, nâng phanh, đổi lốp không lo rớt đăng kiểm

Qua quá trình ghi nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng nhận thấy việc thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện là nhu cầu thực tế và cần được quy định rõ ràng, thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng phương tiện và cộng đồng, việc thay thế vẫn cần được xem xét trên cơ sở mức độ ảnh hưởng đến kết cấu xe, các hệ thống an toàn và yêu cầu bảo vệ môi trường; không thể chỉ căn cứ vào việc thiết bị, linh kiện mới được cho là "hiện đại hơn" linh kiện nguyên bản.

Chủ phương tiện được phép nâng cấp đèn, phanh, giảm xóc, lốp, nội/ngoại thất mà không bị tính là "cải tạo xe" - không lo rớt đăng kiểm, miễn là đồ chính hãng/được hãng cho phép ẢNH: CƯỜNG VŨ

Trong quá trình rà soát, hoàn thiện quy định về đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 30, có hiệu lực từ 1.7.2026, trong đó đã mở rộng thêm và quy định cụ thể nhiều trường hợp phương tiện có thay đổi nhưng không bị coi là cải tạo. Các quy định này đã trực tiếp tháo gỡ một số vướng mắc mà cử tri phản ánh.

Cụ thể, cho phép phương tiện thay đổi một số trang thiết bị nội thất, ngoại thất, với điều kiện không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của xe. Đối với một số trang bị, phải do nhà sản xuất công bố, cung cấp hoặc thực hiện thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền, đồng thời đáp ứng giới hạn về kích thước, khối lượng theo quy định.

Trường hợp phương tiện thay bóng đèn hoặc thay cụm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu bằng loại nâng cấp, với điều kiện đáp ứng yêu cầu về công suất, nguồn cung cấp, giắc cắm và không làm thay đổi kết cấu thân vỏ, hệ thống điện của xe.

Chủ phương tiện nâng cấp đĩa phanh, má phanh, cụm kẹp phanh bằng linh kiện tùy chọn chính hãng do nhà sản xuất thiết kế, cung cấp và được thực hiện bởi đơn vị được ủy quyền sẽ vẫn đủ điều kiện đăng kiểm.

Ngoài ra, việc thay cụm giảm chấn, lò xo bằng loại khác phải do nhà sản xuất thiết kế, cung cấp và được thực hiện bởi đơn vị được ủy quyền. Thay cỡ lốp khác cũng được tính "hợp lệ" khi cỡ lốp đó được nhà sản xuất cho phép trong tài liệu hướng dẫn sử dụng xe.

Như vậy, quy định mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ phương tiện trong việc thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện mà không phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định. Đồng thời, việc duy trì các yêu cầu về nguồn gốc linh kiện, giới hạn kỹ thuật và đơn vị thực hiện là cần thiết để bảo đảm chất lượng, an toàn của phương tiện sau khi thay thế, nâng cấp.

Bộ Xây dựng cho biết tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện Thông tư số 30/2026/TT-BXD, kịp thời rà soát, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, an toàn kỹ thuật của phương tiện và quyền lợi chính đáng của người dân.