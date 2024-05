Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc cho hay gần đây họ đã "phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tấn công khủng bố nhắm vào nhân viên đại sứ quán hoặc công dân của chúng tôi ở nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Trung Quốc, Đông Nam Á và Trung Đông", theo AFP.



NIS khẳng định: "Triều Tiên đã cử đặc vụ tới những nước này để mở rộng giám sát các đại sứ quán Hàn Quốc và cũng đang tham gia vào các hoạt động như tìm kiếm những công dân Hàn Quốc bị xem là mục tiêu khủng bố".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đến thăm Đại học Quân sự Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, trong ảnh được KCNA công bố ngày 26.4

AFP

NIS cho rằng động thái trên của Triều Tiên dường như có liên quan đến làn sóng đào tẩu của những người Triều Tiên ưu tú bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19 và hiện đang tìm cách tránh trở về nước sau khi Bình Nhưỡng nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

Bình Nhưỡng xem việc đào tẩu là một tội ác nghiêm trọng và được cho là sẽ đưa ra những hình phạt nghiêm khắc đối với người vi phạm, gia đình họ và thậm chí cả những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

NIS cho rằng các quan chức đại sứ quán Triều Tiên có thể đang đưa ra báo cáo sai sự thật rằng đồng nghiệp của họ đào tẩu là do các "các yếu tố bên ngoài", nhằm tránh bị trừng phạt. Do đó, Triều Tiên có thể đang "âm mưu trả đũa" nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc với lý do như thế, theo NIS.

Hôm 2.5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo họ đã nâng mức cảnh báo chống khủng bố đối với những cơ quan ngoại giao của nước này tại một số nước Đông Nam Á, cũng như tại lãnh sự quán Hàn Quốc ở thành phố cảng Vladivostok của Nga và thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng đối với cáo buộc trên của NIS.