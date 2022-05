Tình cũ cáo buộc Kim Kardashian 'lạm dụng tên tuổi anh' sau khi tung băng sex

Cuốn băng sex nổi tiếng của Kim Kardashian và Ray J được chính Kim “phát hành như một cuốn album”. Cô là người giữ bản gốc duy nhất cuốn băng sex và cất trong hộp giày Nike đặt dưới giường cùng với phần còn lại của những cuốn băng “ướt át” mà cô quay khi quan hệ với Ray J, Daily Mail đưa tin. Tình cũ Ray J khẳng định anh chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì mà Kim tuyên bố là anh ấy từng làm khi quan hệ với cô, nhất là trường hợp dùng bộ phận sinh dục giả.

Ray J - tên thật là Ray Norwood - nói với Daily Mail: “Tôi đã ngồi trong bóng tối hơn 14 năm qua, cho phép gia đình Kardashians sử dụng, lạm dụng tên tôi, kiếm hàng tỉ USD trong hơn một thập kỷ. Tôi chưa bao giờ bị rò rỉ bất cứ thứ gì trong đời nói chi cuốn băng sex”.

Quay băng sex ngay sinh nhật

Ray J và Kim Kardashian quen nhau vào năm 2002 khi cả hai đều 21 tuổi. Hai người quay cuốn băng sex nổi tiếng trong dịp kỷ niệm sinh nhật của cô năm đó. Cuốn băng được phát hành vào năm 2007.

Ray J (hiện 41 tuổi) tuyên bố cuốn video là ý tưởng của anh và anh đề xuất với Kim sau khi họ thấy Paris Hilton rất nổi tiếng khi cuốn băng sex cô quay với tay chơi Rick Saloman bị rò rỉ.

Trong khi Kim Kardashian không hề muốn làm điều đó, Ray J xác nhận rằng nhờ mẹ Kim là Kris Jenner tổ chức phát hành cuốn băng thông qua Vivid Entertainment.

Hợp đồng cuối cùng được Ray J và Kim ký, phát hành ba video bao gồm hai cuốn băng sex, một được thực hiện tại khách sạn Esperanza ở Cabo San Lucas (Mexico) và một được quay ở Santa Barbara (Mỹ). Cuốn băng thứ ba như phần “quà tặng” giới thiệu phong cảnh Cabo San Lucas.

Tuy nhiên, chỉ có cuốn băng quay ở Cabo San Lucas được phát hành. Ray J nói với báo giới rằng tất cả những đoạn băng thân mật được cất giữ tại nhà Kim Kardashian trong chiếc hộp đựng giày dưới giường của cô.

“Cô ấy giữ tất cả. Kim tìm cho bằng được cuốn băng sex còn lại và sau đó tung ra. Tôi chưa bao giờ sở hữu một cuốn băng nào trong toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chưa từng giữ cuốn băng gốc nào trong nhà mình trong khi cô ấy có chúng và giữ ở nhà”.

Cả Kim Kardashian lẫn Kris Jenner (66 tuổi), đều không trả lời yêu cầu bình luận của Daily Mail.

Ray J hiện hối hận về quá khứ của mình trong việc phát hành cuốn băng sau khi anh bị Kim công khai làm rò rỉ. Nam ca sĩ kiêm diễn viên cho biết cuốn băng sex đã hủy hoại sự nghiệp và các mối quan hệ của anh, thậm chí khiến anh muốn tự tử ở giai đoạn khủng hoảng. Ray J kể: “Tôi từng muốn tự tử khi biết điều gì là sự thật rồi chứng kiến ​​cả gia đình Kardashians tạo nên một đế chế từ lời nói dối mà họ tạo ra, thật đau lòng và thiếu tôn trọng đối với tất cả những người làm trong ngành công nghiệp giải trí từng trung thực, chân thật”.





“Là một người da đen sống và làm việc ở Mỹ, tôi không thể tham gia chương trình truyền hình uy tín nào hay dự Dancing with the Stars, America's Got Talent hay bất cứ game show tương tự vì hình ảnh tôi bị hoen ố. Tôi đang đi trên vỏ trứng vì từng nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối to khi nói ra sự thật. Tôi đã giữ kín chuyện này trong 14 năm qua và nhìn họ làm nhục tôi. Họ đang ăn mừng khi hủy diệt tôi”, Ray J cay đắng nói.

Ray J xác nhận buộc phải sống dối trá và bây giờ muốn sự thật được phơi bày để anh ấy có thể cho mọi người - quan trọng nhất là cô con gái Melody ba tuổi – biết rằng anh không phải là “kẻ xấu chuyên lợi dụng và thiếu tôn trọng phụ nữ”.

“Ở đâu đó có thông tin Ray J trở thành người làm rò rỉ cuốn băng sex và ai đã khiến cuộc sống của nhà Kim trở nên khốn khổ? 'Làm sao có thể tin rằng Ray J là kẻ thù truyền kiếp khi từng là người tình của Kim từ khi đoạn băng sex được tung ra cho đến tận bây giờ? Tất cả chúng ta vẫn đang kiếm tiền. Nhưng cô ấy cứ bôi nhọ tôi và đổ lỗi cho tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc bảo vệ danh dự của mình và nói ra sự thật”, Ray J nói với tờ Daily Mail.

Ray J nhìn nhận cơ hội cuối cùng về chuyện cuốn băng sex xuất hiện khi nhà Kardashians làm cho cuốn băng “sống lại”, trở thành cốt truyện chính trong chương trình mới của họ phát trên kênh Hulu.

Trong tập sau, người chồng đã ly hôn của Kim Kardashian - Kanye West - khoe khoang về việc thu thập được một chiếc laptop từ Ray J và nói rằng gia đình anh sẽ không còn bị “tống tiền” nữa.

Ray J tức giận nói rằng thực tế rất khác: anh giao laptop chứa đầy những bức ảnh thân mật và những video clip Kim gửi cho anh trong mối quan hệ 4 năm của họ sau khi anh ấy nghe được tin thông qua Kanye West rằng Kim đang lo lắng về những bức ảnh, video clip riêng tư mà laptop của Ray J đang chứa.

Bất chấp việc Kanye West tuyên bố tống tiền, Ray J nói anh không hề yêu cầu được trả tiền, không nhận bất kỳ khoản tiền nào và rất vui khi giao laptop để xoa dịu nỗi sợ hãi của Kim.

Sau đó Kim Kardashian tuyên bố trong chương trình rằng laptop chỉ chứa một đoạn video Kim và Ray J đang đi ăn tại một nhà hàng nhưng Ray J nói rằng điều đó là không đúng sự thật. Ray J xác nhận: “Laptop không chứa cuốn băng sex mà có rất nhiều hình ảnh, nhiều đoạn video nhỏ và bằng chứng mà chúng tôi đã bên nhau trong nhiều năm”. Hai người chia tay vào năm 2006.

Mặc dù Ray J và Kim không nói chuyện trong một thập kỷ, Ray J nói anh đã liên lạc với Kim khi những cáo buộc về cuốn băng sex trên chương trình Hulu được đưa ra, cầu xin cô qua tin nhắn trực tiếp trên Instagram đừng nói rằng anh đã làm rò rỉ cuốn băng.

“Tôi chỉ muốn con gái và con trai tôi đánh giá cao những gì tôi đã làm ở đây, biết rằng cha của chúng không đi bóc lột phụ nữ hay không tôn trọng phụ nữ và làm rò rỉ cảnh quay của một người mà không được phép. Cho đến tận bây giờ, ngay cả một số người thân thiết, khi tôi kể họ nghe những gì đang trải qua, thật sự rất khó để họ tin vào những điều gia đình Kardashians đã làm và nói về tôi trong những năm qua. Tôi không thể sống phần đời còn lại của mình trong sự dối trá này. Tôi sống trong sự thật chứ không phải lời dối trá được tạo ra bởi Kris Jenner và Kim Kardashian. Tôi không để họ làm điều này với tôi nữa”, Ray J kết luận.