Tình cũ, đồng nghiệp tưởng nhớ Châu Hải My

Gia đình, đồng nghiệp, người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Châu Hải My WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Tối 12.12, công ty quản lý xác nhận Châu Hải My đã qua đời hôm 11.12, thông tin này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Ngay sau khi tin buồn được đăng tải, tài tử Lữ Lương Vỹ chia sẻ trên trang cá nhân: "Quá đột ngột! Mong em yên nghỉ, Hải My. Khi nghe tin này, anh mãi không thể giữ bình tĩnh. Cảm ơn em đã mang đến rất nhiều điều đẹp đẽ cho thế giới này. Anh hy vọng em sẽ tiếp tục mỉm cười ở một thế giới khác. Mong gia đình em có thể vượt qua giai đoạn đau buồn này và giữ gìn sức khỏe".



Chia sẻ của Lữ Lương Vỹ nhận được sự quan tâm của khán giả bởi tài tử cùng Châu Hải My từng có mối tình dang dở thời trẻ. Năm 1988, khi minh tinh phim Ỷ thiên đồ long ký mới 22 tuổi, cô nhận được lời cầu hôn từ người yêu rồi bí mật kết hôn tại Mỹ. Nhắc đến chuyện lấy mối tình đầu, nữ diễn viên từng chia sẻ khi ấy cô mới ra mắt được ba năm, tài tử họ Lương rất yêu thương và bảo vệ mình. Mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương và còn khá trẻ, người đẹp cho biết quyết định kết hôn không hề vội vàng mà cả hai đều suy nghĩ nghiêm túc.

Tuy nhiên, đoạn tình này sớm tan vỡ khi chuỗi ngày chung sống khiến họ "vỡ mộng". "Sau khi sống chung, chúng tôi phát hiện ra rằng còn nhiều điều ở người kia khác với những gì mình tưởng tượng", cô từng chia sẻ. Cuối cùng, cuộc hôn nhân chấm dứt chỉ sau vỏn vẹn 1 năm. Sau khi bình ổn với cuộc sống mới, họ trở về làm bạn, đồng nghiệp, thoải mái trò chuyện, chụp ảnh chung mỗi khi cùng dự sự kiện.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ có mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay ST HEADLINE

Trước tin Châu Hải My ra đi, Lý Nhược Đồng cũng không khỏi ngỡ ngàng bởi hai diễn viên mới ghi hình chung một chương trình cách đây ít lâu. Nàng "Tiểu Long Nữ" của Thần điêu đại hiệp (1995) chia sẻ bức ảnh chụp chung với "Chu Chỉ Nhược" và bày tỏ: "Tôi rất sốc và buồn khi biết tin, chúng ta mới gặp nhau ở trường quay vào cuối tháng 10, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cầu chúc bạn có chuyến hành trình bình an nhé, người bạn cũ của tôi. Và cầu mong ở thiên đường, bạn không còn đau đớn nữa".

Chúc Tự Đan - diễn viên đóng vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký bản 2019, chia sẻ Châu Hải My đã chỉ dạy cho cô nhiều điều khi cùng tham gia dự án này. Nghệ sĩ 31 tuổi bày tỏ: "Với tôi, cô ấy là một tiền bối đáng ngưỡng mộ, một sư phụ nghiêm khắc trong phim và một cô giáo tốt bụng ngoài đời. Em sẽ luôn nhớ đến cô, cô giáo Hải My hiền lành của em. Chúc cô có một hành trình tốt đẹp".

Lý Nhược Đồng và Châu Hải My vừa hội ngộ trong một chương trình ghi hình hồi cuối tháng 10 WEIBO LI RUOTONG

Tài tử Lâm Gia Đống - bạn diễn của minh tinh 6X trong phim Đại náo Quảng Xương Long (1997), chia sẻ khi nghe tin dữ, anh không khỏi bứt rứt, đau buồn. Nam diễn viên kỳ cựu nhớ lại lần hợp tác của họ năm xưa: "Đại náo Quảng Xương Long từng được nhiều khán giả yêu mến. Tôi rất thích vai diễn Tiểu Phù Dung của chị ấy… Chị ấy là một người vui vẻ và thích cười. Tôi rất vui khi được làm việc với chị ấy ở giai đoạn đó. Giờ đây, tôi mong chị Châu Hải My yên nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình".



Đào Đại Vũ - đồng nghiệp của Châu Hải My tại TVB, chia sẻ với Singtao: "Thật đột ngột, tôi thực sự đau buồn. Tôi đã đóng nhiều phim với cô ấy như Tung hoành tứ hải, Ông trùm điện ảnh, Không chốn dung thân. Thật kỳ lạ là chúng tôi không làm việc cùng nhau khi ở TVB nhưng sau đó có cơ hội hợp tác rất nhiều và gây được sự chú ý nên có ký ức sâu sắc". Tài tử Hồng Kông cho biết cảm xúc của mình lên xuống liên tục kể từ khi tin đồn Châu Hải My qua đời lan truyền rầm rộ hôm 11.12 sau đó có nguồn tin phủ nhận rồi đến cuối cùng phía nữ diễn viên xác nhận cô đã ra đi. Ngôi sao loạt phim Hồ sơ trinh sát chia sẻ ông từng ấn tượng Châu Hải My là một cô gái cá tính, hơi nóng nảy nhưng khi tiếp xúc nhiều mới phát hiện nữ diễn viên là người dịu dàng và nghiêm túc trong công việc.

Nhậm Đạt Hoa bên cạnh Châu Hải My WEIBO

Nhậm Đạt Hoa cũng nhiều lần hợp tác với Châu Hải My. Nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ cô là người hiền lành, dễ mến, khi còn sống, cơ thể của nàng "Chu Chỉ Nhược" vẫn luôn yếu ớt, dễ bị tổn thương. Chính vì thế, ông và mọi người thường nhắc nhở nhau: "Đừng chạm vào cô ấy quá mạnh, cô ấy dễ bị bầm tím".

Trương Quân Ninh chia sẻ về tiền bối: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được 'Chu Chỉ Nhược', người luôn ở trong ký ức của tôi. Tôi may mắn gặp được người thầy này khi đóng phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Cô ấy lịch sự, ngay thẳng, dễ thương và chuyên nghiệp… Điều tôi nhớ nhất là tiếng cười sảng khoái của cô ấy. Em tin rằng ở một thế giới khác, cô cũng sẽ có nụ cười như vậy. Cảm ơn cô đã mang rất nhiều câu chuyện hay đến với điện ảnh và truyền hình".

Đàm Diệu Văn - nam diễn viên từng hợp tác với Châu Hải My trên màn ảnh, bàng hoàng: "Thật không thể tin được. Tôi nhớ Châu Hải My là một diễn viên độc đáo, độc nhất vô nhị… Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy ra đi quá đột ngột, buồn quá!". Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như: Giang Mỹ Nghi, Trần Pháp Dung, Hà Gia Kính… cũng gửi lời tiễn biệt đến nữ diễn viên, mong cô yên nghỉ.

Dư luận đang đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến Châu Hải My đột ngột qua đời WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Cùng với sự tiếc thương, hiện nguyên nhân dẫn khiến Châu Hải My qua đời vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ nhiều năm qua, nữ diễn viên 57 tuổi sống chung với căn bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh này diễn biến phức tạp và gây tổn thương gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như thận, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp… Thậm chí trong trường hợp nặng, bệnh có thể đe dọa đến tính mạng. Sức khỏe suy yếu từng khiến nữ diễn viên phải tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi, điều trị. Những ngày cuối đời, Châu Hải My xuất hiện với thần sắc tươi tắn, rạng rỡ, không đề cập đến vấn đề sức khỏe bất ổn. Hiện nguyên nhân cái chết của minh tinh này vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.