Tình cũ là siêu mẫu từng bị Quách Phú Thành 'sỉ nhục' giờ ra sao?

Vị trí phu nhân "thiên vương" mà ai cũng nghĩ sẽ thuộc về Hùng Đại Lâm cuối cùng lại rơi vào tay Phương Viện - người hiện đã sinh cho Quách Phú Thành ba đứa con và được anh hết mực chiều chuộng.

Thế nhưng khi nhìn lại, cuộc sống hiện tại của Hùng Đại Lâm - người từng bị Quách Phú Thành coi thường năm nào, lại chẳng hề kém cạnh Phương Viện, thậm chí còn viên mãn theo cách riêng.

Từng bị ví như đôi giày cũ, nay Hùng Đại Lâm có cái kết viên mãn bên chồng đại gia

Mối tình giữa Hùng Đại Lâm và Quách Phú Thành từng được xem là chuyện tình "thiên vương - siêu mẫu" đình đám nhất làng giải trí Hồng Kông. Khi mới tạo được chỗ đứng trong giới thời trang, Hùng Đại Lâm bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò Quách Phú Thành - ngôi sao hạng A của xứ Cảng thơm. Từ đó, sự nghiệp của cô phất lên như diều gặp gió.

Hùng Đại Lâm từng có mối tình ồn ào với "thiên vương Cbiz" Quách Phú Thành Ảnh: 163

Thế nhưng, dù dư luận bàn tán thế nào, Quách Phú Thành chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ này. Còn Hùng Đại Lâm dù hiểu rõ vị trí "mập mờ" của mình vẫn chọn ở bên anh, chấp nhận những lời dị nghị và sự cô đơn trong bóng tối.

Cô từng dọn đến sống gần nhà nam diễn viên để tiện theo dõi lịch trình của anh, nuôi hy vọng có thể chính thức trở thành người phụ nữ bên cạnh ngôi sao phim Thành Cát Tư Hãn. Nhưng tất cả tan vỡ sau khi Quách Phú Thành bị bắt gặp hẹn hò với người mẫu Diệp Hy Kỳ tại khách sạn.

Người đẹp 8X từng âm thầm gắn bó 7 năm với Quách Phú Thành, nay đã tìm được hạnh phúc viên mãn bên chồng tỉ phú Ảnh: Instagram lynnx1010

Khi bị chỉ trích là kẻ bạc tình, lừa dối bạn gái lâu năm, Quách Phú Thành đã có câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng. "Thiên vương Cbiz" tuyên bố: "Tôi cho rằng nguyên tắc chọn bạn đời cũng giống như chọn giày cho mình vậy. Ví dụ nếu bạn đi một đôi giày không vừa chân, đôi chân của bạn sẽ bị đau cả ngày hôm đó. Bạn rõ ràng sẽ muốn tìm kiếm một đôi giày vừa vặn hơn để có thể đi lại dễ dàng mỗi ngày. Điều đó giống như chọn người yêu. Bạn chỉ nên đi đôi giày nào phù hợp và không làm tổn thương mình. Nếu cố tình ép bản thân chọn đôi giày tồi, điều đó chỉ khiến bạn đau khổ. Hãy tìm một đôi giày mới".

Khi ấy, công chúng đều cho rằng chính Hùng Đại Lâm là người "đeo bám", "tự chuốc lấy thất bại". Quách Phú Thành không mảy may quan tâm đến tổn thương mà bạn gái phải gánh, thậm chí sau này còn thản nhiên nói rằng mình chỉ đang dùng một phép ẩn dụ.

Hình ảnh mới nhất của Hùng Đại Lâm - rạng rỡ, tự tin và thành công sau nhiều sóng gió Ảnh: Instagram lynnx1010

Sự lạnh lùng của Quách Phú Thành khiến hình ảnh Hùng Đại Lâm trong mắt công chúng bị bóp méo hoàn toàn. Từ người phụ nữ được ngưỡng mộ, cô trở thành đề tài thương hại và mỉa mai.

Thế nhưng, cuộc đời của cô không dừng lại ở nỗi đau ấy, mà đã mở sang một trang hoàn toàn mới.

Năm 2014, qua giới thiệu của bạn bè, cô quen biết Quách Khả Tụng - em trai "hoa đán TVB" Quách Khả Doanh - một doanh nhân xuất thân từ gia đình giàu có. Ban đầu, cô chỉ xem anh như bạn bè, nhưng khi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện, cô nhanh chóng nhận ra đây là người đàn ông khác biệt.

Chẳng bao lâu, Hùng Đại Lâm chuyển sang "chế độ tấn công" và thành công chinh phục trái tim vị thiếu gia này. Tin tức về việc cô chủ động theo đuổi một thiếu gia sau mối tình thất bại với Quách Phú Thành lan nhanh trên mạng, khiến nhiều người mỉa mai cô "tham phú cầu vinh".

Nhưng lần này, Hùng Đại Lâm không trốn tránh. Cô công khai tình cảm, sánh đôi cùng người yêu trước ống kính và không ngần ngại bày tỏ niềm hạnh phúc.

Khi Quách Khả Tụng cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương 3 carat và tặng cô một căn biệt thự giá 100 triệu HKD (khoảng 326 tỉ đồng), cô vui vẻ chia sẻ tin vui với công chúng, khẳng định tình yêu mới của mình không hề thua kém bất kỳ ai.

Cặp đôi kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè vào năm 2016. Sau đó, Hùng Đại Lâm sinh đôi hai cô con gái xinh xắn. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng con, chứng minh rằng quá khứ bị tổn thương không ngăn cản được hành trình đi tìm bình yên.

Đặc biệt, người chồng hiện tại luôn tôn trọng và ủng hộ cô. Dù biết vợ từng có mối tình ồn ào, anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, trái lại còn sẵn sàng cùng cô xuất hiện trước công chúng - điều mà Quách Phú Thành chưa từng làm.

Ngoài mối tình ồn ào với Quách Phú Thành, khán giả còn biết đến Hùng Đại Lâm qua hình ảnh một siêu mẫu và vai diễn người vợ hiền thục trong bộ phim Diệp Vấn.

Sau khi lập gia đình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Năm 2022, trong bộ phim Cán cân quyền lực, cô vào vai một nữ doanh nhân thành đạt và thể hiện rõ khả năng biến hóa, đánh dấu bước trưởng thành trong diễn xuất.

Sau đó, trong phim truyền hình Family Glory, cô tiếp tục gây ấn tượng với hình tượng phu nhân nhà giàu có phần ngây thơ, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn trước.

Hiện tại, dù đã là vợ của tỉ phú, cô vẫn duy trì sự nghiệp riêng, tích cực làm người mẫu, tham gia phim ảnh và điều hành kênh bán hàng trực tuyến của mình. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường rạng rỡ cùng chồng con, xen lẫn các bài đăng quảng cáo, hợp đồng thương hiệu.