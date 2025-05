Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có thông tin về tình trạng của hai nạn nhân được cứu khỏi đám cháy chung cư Viễn Đông, đường Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5, TP.HCM. Theo đó, cả hai bệnh nhân bị bỏng, hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tình hình 2 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư Viễn Đông: Bỏng nhẹ nhưng nguy kịch

Về tình trạng bệnh nhân, TS.BS. Ngô Đức Hiệp (Trưởng khoa Bỏng) thông tin: "Bệnh nhân này được chẩn đoán là bỏng lửa do nhà cháy 10% ở mặt, cổ, thân trước, cánh tay hai bên và có bỏng hô hấp. Tình trạng này bệnh nhân khi vào viện đã được điều trị giống như một bóng hô hấp và điều trị rất là tích cực, bao gồm nội soi làm sạch phổi, rồi điều trị hồi sức, bù dịch, rồi điện giải kháng sinh này nọ. Bệnh nhân được thay băng, đặc biệt do tình trạng hô hấp kém và khả năng mà cung cấp ô xy cho cơ thể rất yếu. Do đó bây giờ thì cả hai bệnh nhân đều đã được đặt máy thở để thở, hỗ trợ hô hấp".

Bệnh nhân bỏng được các bác sĩ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều trị hồi sức tích cực Ảnh: NGUYỄN ANH

Theo các bác sĩ, bỏng đường thở là biến chứng rất nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong lên tới 70 - 80% do tổn thương, phù nề, viêm nặng đường hô hấp và phổi. Nam bệnh nhân còn lại tuy chỉ bỏng nhẹ ngoài da, nhưng cũng bị bỏng hô hấp nặng do ngạt khói. Bệnh nhân hiện đang thở máy, được nội soi phế quản để làm sạch đường thở và theo dõi chặt chẽ từng giờ.