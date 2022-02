Tình hình Covid-19 hôm nay 14.2: Dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Hà Nội, Hải Phòng

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 29.403 ca mắc Covid-19 trong nước tại tại 63 tỉnh, thành. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 13.2 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca trong nước (tăng 3.031 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới, có 20.924 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 3.507 ca, Hải Dương 1.915 ca, Hải Phòng 1.489 ca, Nghệ An 1.385 ca, Lạng Sơn 1.379 ca...

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định giảm 532 ca, Đắk Lắk giảm 300 ca, Quảng Trị giảm 168 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn tăng 1.198 ca, Gia Lai tăng 579 ca, Hà Nội tăng 567 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 6.193 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua ghi nhận 91 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 1 ca (từ Tiền Giang chuyển đến), Hà Nội 19 ca, Đà Nẵng 11 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 8 ca trong 2 ngày...

Chỉ có 15% học sinh mầm non TP.Hải Phòng trở lại trường. Hôm nay, trường học các cấp ở Hải Phòng mở cửa cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng trưa 14.2, chỉ có 15% học sinh mầm non (16.346), 28% học sinh tiểu học (53.473) đến trường. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, một số trường mầm non ở TP.Hải Phòng không có học sinh nào được phụ huynh đưa đến trường học trực tiếp.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, các cơ sở giáo dục sẽ dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo tất cả các học sinh được tiếp cận kiến thức và chuẩn bị kịch bản hướng dẫn, điều trị, xử lý tình huống phát sinh F0 trong quá trình giảng dạy và đánh giá nguy cơ theo từng lớp học. Lớp học nào không có yếu tố dịch tễ vẫn tổ chức dạy học bình thường. Trong ngày 13.2, TP.Hải Phòng có đến 1.488 ca nhiễm, trong đó có 1.186 ca tự xét nghiệm. Hiện TP.Hải Phòng có 32.423 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị.

Hà Nội thêm 3.507 ca mắc Covid-19, có 557 ca cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay Hà Nội ghi nhận 3.507 ca bệnh, trong đó có 557 ca cộng đồng; 2.950 ca đã cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại 477 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai 160 ca, Chương Mỹ 154 ca, Đống Đa 137 ca, Nam Từ Liêm 125 ca, Bắc Từ Liêm 110 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021 đến nay) là 175.245 ca.

Trước đó, từ đầu tháng 1 tới nay, số ca mắc mới của Hà Nội liên tục "đi ngang" khi chỉ ghi nhận xấp xỉ gần 3.000 ca mỗi ngày. Theo UBND TP.Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước nói chung và TP.Hà Nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Hiện tỷ lệ bao phủ vắc xin đủ 2 mũi với người trên 12 tuổi đã đạt trên 99,5% và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại (mũi 3) đạt gần 55%.





F0 là học sinh tăng, nhiều trường ở Quảng Ninh tạm dừng học bán trú. Ngày 14.2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày qua (12-13.2) địa phương này tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao (trên 600 ca). Trong số này có nhiều học sinh là F0. Trong ngày hôm qua (13.2), Quảng Ninh ghi nhận 115 ca mắc là học sinh và 90 ca mắc là công nhân làm việc tại các công ty, khu công nghiệp. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận hơn 1.200 F0; trong đó đã có hơn 200 là học sinh, nâng tổng số học sinh mắc Covid-19 hiện nay lên tới gần 800 em.

Trước tình hình trên, nhiều trường là tạm dừng tổ chức học bán trú để đảm bảo an toàn, sau khi đã lấy ý kiến của phụ huynh học sinh. Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cho biết địa phương này đồng ý cho các trường tổ chức học bán trú nhưng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19, bởi trong tết, nhiều em cùng gia đình đi lại nhiều nơi. Tuy nhiên, qua lấy ý kiến của phụ huynh học sinh thì nhiều trường đồng ý tạm dừng tổ chức học bán trú để chờ tình hình dịch lắng xuống.

Thái Nguyên vượt mốc trên 1.000 ca Covid-19/ngày, ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, thống kê từ 18 giờ ngày 12.2 đến 18 giờ ngày 13.2, Thái Nguyên ghi nhận 1.281 ca nhiễm Covid-19 mới. Đáng lưu ý, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Thái Nguyên trong ngày 13.2 cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay với 479 ca. Trong ngày, Thái Nguyên ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 tử vong, đó là trường hợp nam bệnh nhân 86 tuổi, trú tại P.Trung Thành, TP.Thái Nguyên, người nhiễm Covid-19 trên nền bệnh tăng huyết áp và lao phổi.

Cũng theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, trong ngày 13.2, các cơ quan chức năng đã đánh giá, thẩm định điều kiện và cho phép 1.317 trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng được điều trị tại nhà. Hiện tại, Thái Nguyên có 6.941 trường hợp F0 điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú.