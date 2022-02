Tình hình Covid-19 hôm nay 21.2: Phong tỏa chung cư ở TP.HCM là đúng hướng dẫn

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 46.861 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ hôm qua 20.2 đến 16 giờ hôm nay, cả nước ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 46.861 ca trong nước (giảm 331 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Có 17 tỉnh, thành phố ghi nhận trên 1.000 ca bệnh trong ngày: Hà Nội 5.477 ca, Bắc Ninh 2.582 ca, Phú Thọ 1.908 ca, Quảng Ninh 1.898 ca, Thái Nguyên 1.862 ca, Hải Dương 1.815 ca, Hòa Bình 1.782 ca, Vĩnh Phúc 1.734 ca, Nam Định 1.715 ca, Hải Phòng 1.707 ca, Ninh Bình 1.684 ca, Bắc Giang 1.622 ca, Nghệ An 1.419 ca, Yên Bái 1.280 ca, Thanh Hóa 1.257 ca, Lào Cai 1.181 ca, Thái Bình 1.103 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh giảm 605 ca, Gia Lai giảm 286 ca, Lào Cai giảm 179 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương tăng 499 ca, Hà Nội tăng 375 ca, Bắc Ninh tăng 222 ca. Hôm nay cả nước có 13.235 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 104 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 2 ca (1 ca từ Quảng Ngãi chuyển đến), Hà Nội 35 ca trong 2 ngày, An Giang 5 ca trong 2 ngày, Kiên Giang, Vĩnh Long và Quảng Bình mỗi nơi 4 ca...

Phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du đúng với tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM về thích ứng an toàn, linh hoạt. Chiều 21.2, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Phó chủ tịch UBND Q.1 Nguyễn Duy An đã thông tin về việc phong tỏa chung cư 89 - 91 Nguyễn Du. Theo đó, vào ngày 18.2, Trạm Y tế P.Bến Nghé tiếp nhận thông tin một số hộ dân tại chung cư này có triệu chứng mắc Covid-19 và xác định có 6 F0. Đến ngày 20.2, phường xét nghiệm nhanh toàn bộ chung cư, ghi nhận thêm nhiều trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 25 ca. Phường phong tỏa tạm thời chung cư trong vòng 24 giờ để xử lý ổ dịch, xét nghiệm lần 2 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Đến trưa nay (21.2), phường nhận định ổ dịch cơ bản được kiểm soát nên đã ban hành thông báo kết thúc thời gian tạm thời phong tỏa.

Trả lời việc phong tỏa chung cư có cứng nhắc hay không, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay P.Bến Nghé đã làm đúng hướng dẫn của Sở Y tế và Bộ Y tế. Việc phong tỏa tạm thời chung cư tạm thời để điều tra, truy vết, khoanh vùng là đúng tinh thần của Quyết định 218 mà Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Khi xác định nguy cơ thấp, quận đã giải tỏa để người dân có thể hoạt động bình thường, linh hoạt theo Nghị quyết 128.

Hà Nội có gần 5.500 ca mắc mới trong ngày. Sau kỷ lục hơn 5.100 ca Covid-19 hôm qua 20.2, hôm nay 21.2, số ca mắc mới của Hà Nội tiếp tục tăng mạnh với gần 5.500 ca. Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 21.2, thành phố ghi nhận 5.477 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.687 ca cộng đồng; 3.790 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 359 ca, Hoàng Mai 336 ca, Hoài Đức 326 ca, Sóc Sơn 324 ca, Nam Từ Liêm 321 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần 4 (từ 29.4.2021 đến nay) là 206.995 ca. Số ca mắc mới tăng cao, nhiều F0 tự điều trị tại nhà cho biết rất khó liên hệ với phường để được hướng dẫn, hỗ trợ hay cấp phát thuốc điều trị.

Học sinh tiểu học và mầm non ở tỉnh Đắk Nông tạm dừng đến trường. Ngày 21.2, Sở GD-ĐT Đắk Nông thông tin, đơn vị đã có văn bản về việc tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến tiểu học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cơ sở giáo dục từ mầm non đến tiểu học tại các địa phương tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 21.2 đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của của các cấp chính quyền.

Hiện nay một số huyện trên địa bàn tỉnh này ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Vì vậy các cơ sở giáo dục hiện đang phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương truy vết, bóc tách các trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao.





4.000 - 5.000 ca Covid-19/ngày, nhưng hệ thống y tế Hà Nội không bị quá tải. Sáng nay 21.2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam; đồng thời, cảm ơn sâu sắc những nỗ lực miệt mài cống hiến trong những năm qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Ngay từ đầu, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo nhất quán quan điểm phải chuẩn bị với phương án cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là không để quá tải hệ thống y tế. Đến nay, chúng ta đã luôn làm như vậy và đã thành công”. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, hiện nay, mặc dù số ca mắc tăng cao, có ngày lên tới 4.000 - 5.000 ca và số người đang được điều trị khá lớn (trên 100.000 người, trong đó 94 - 95% điều trị tại nhà), nhưng hệ thống y tế không bị quá tải, tình hình duy trì ổn định.

Kiểm toán nguồn lực chi chống dịch Covid-19 tại Thái Nguyên. Sáng nay 21.2, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 sẽ tổ chức các đoàn làm việc với 2 địa phương, 2 sở và một số cơ quan trực thuộc 2 sở liên quan trong thời gian kiểm toán tối đa 30 ngày, bắt đầu từ ngày 22.2.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại địa phương. Kiểm toán về tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ kit test Covid-19 cháy hàng, giá nhảy loạn xạ. Tại Hà Nội, với 4.000 - 5.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, nhu cầu mua kit test của người dân tăng vọt. Một đầu mối nhập kit test về bán cho biết, giá kit test từ tết ra tới nay liên tục tăng. Bộ kit test BioCredit giá nhập từ Hàn Quốc về giá gốc hơn 40.000 đồng/bộ, trước tết có giá buôn 50.000 đồng/bộ, nhưng hiện nay đã lên 62.000 - 65.000 đồng/bộ. Giá kit test nguồn gốc Trung Quốc trước tết chênh lệch từ 35.000 - 39.000 đồng/bộ, hiện nay đã lên gần 60.000 đồng/bộ.

Trên các trang hội nhóm chợ thuốc Hapulico, giá kit test được chào mỗi nơi một kiểu. Một thành viên đăng bài hôm nay chào giá sỉ loại kit test BioCredit (Hàn Quốc) và Labnovation (Trung Quốc) giá tới 67.500 đồng/bộ. Trong khi một thành viên khác chào giá Labnovation giá 66.000 đồng/bộ. So với trước tết, giá loại kit xuất xứ Trung Quốc này đã tăng lên hơn 20.000 đồng/bộ. Bộ kit test Genedia W Covid-19 Ag (Hàn Quốc) được chào giá bán lẻ 80.000 đồng/que, nếu mua 10 que giá 75.000 đồng/que và mua 1 hộp (20 que) có giá 72.000 đồng/1 que. Nếu mua sỉ, giá thấp hơn khoảng 65.000 - 68.000 đồng/que.