Tình hình dịch bệnh mới nhất tại TP.HCM ngày 15.1

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội, người đứng đầu công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội, nếu để tình trạng các cơ sở không đảm bảo PCCC mà vẫn hoạt động.