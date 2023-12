Tinh hoa giáo dục mầm non Anh Quốc và Singapore: Khai phóng trí tò mò của trẻ

Với tinh thần “Challenging the Wondrous Mind”, mỗi em bé Small Wonder được khai phóng tiềm năng vô tận của trí tò mò Ảnh: Small Wonder

Chương trình đào tạo Wondrous Mind độc quyền

Albert Einstein từng nói "Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết". Trí tò mò là bản năng, là quà tặng thiên phú của mỗi em bé. Ở độ tuổi này trẻ mong muốn khám phá thế giới xung quanh, không ngừng học hỏi những điều mới mẻ. Đó là lý do vì sao việc nuôi dưỡng trí tò mò của trẻ được xem là trọng tâm của giáo dục mầm non.

Việc "tưới tẩm" tiếng Anh hằng ngày cùng giáo viên nước ngoài giúp trẻ hình thành phản xạ ngôn ngữ một cách tự nhiên Ảnh: Small Wonder

Cụ thể, trẻ sẽ được học Ngữ văn Anh với 90% thời lượng học tiếng Anh như trẻ bản xứ, tương tác trực quan và rèn luyện tư duy logic với Toán Singapore cũng như học tập thông qua hơn 100 dự án thực tiễn chơi mà học. Từ đó, tiềm năng của mỗi trẻ từ chính niềm yêu thích học hỏi sẽ được khơi gợi và phát huy tối đa.



Thông qua các hoạt động vui chơi với sự hướng dẫn từ các giáo viên nước ngoài, trẻ sẽ được tiếp cận và thẩm thấu tiếng Anh một cách tự nhiên nhất, giúp hình thành phản xạ song ngữ ngang hàng. Thời gian còn lại trẻ vẫn được học giáo trình tiếng Việt để vững chắc ngôn ngữ mẹ đẻ, sẵn sàng giai đoạn vào Tiểu học một cách đầy tự tin.

Với hơn 35 năm lịch sử quốc tế, Small Wonder là trường mầm non đạt chứng nhận tiêu chuẩn mầm non SPARK của Bộ Giáo dục Singapore, đồng thời là đối tác vận hành Partner Operator của Chính phủ và Bộ Giáo dục Singapore dựa trên những tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu tại Small Wonder. Nhà trường sở hữu hệ thống bếp ăn một chiều khép kín, mang đến những bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đảm bảo dinh dưỡng cho các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.

Các bạn được ăn ngon, ăn no, tái tạo năng lượng cho những giờ hoạt động vui chơi Ảnh: Small Wonder

Chị Phương Uyên, phụ huynh bé Delia tại Small Wonder chia sẻ: "Bếp ăn là một trong những điều khiến mình an tâm và hài lòng nhất khi lựa chọn Small Wonder cho con. Delia có cơ địa dị ứng thức ăn, các thầy cô và đầu bếp tại trường rất quan tâm và loại trừ những loại thực phẩm gây dị ứng cho con nên gia đình rất an tâm".



Thực đơn hằng ngày của trẻ vô cùng đa dạng với các món ăn từ nhiều vùng miền, được chế biến từ nguồn nguyên liệu chọn lọc và phù hợp với từng nhóm tuổi. Hàng tháng, Small Wonder còn tổ chức các buổi tiệc buffet đầy sắc màu. Hình thức này giúp trẻ hào hứng tham gia bữa ăn, tìm hiểu về quy tắc trên bàn ăn cũng như văn hóa ẩm thực.

Bên cạnh đó, dự án trải nghiệm ẩm thực Little Chef cũng được nhà trường thường xuyên tổ chức. Đây là cơ hội để trẻ làm quen với các loại thực phẩm và tự tay chế biến các món ăn ngon. Từ đó, nuôi dưỡng thêm tình yêu và lòng biết ơn đối với ẩm thực, cũng như trau dồi những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng.

Tất cả giáo cụ học tập đều được chăm chút, vệ sinh sạch sẽ định kỳ Ảnh: Small Wonder

Cơ sở vật chất chuẩn quốc tế

Bên cạnh chương trình đào tạo, Small Wonder sở hữu cơ sở vật chất tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn thiết kế nghiêm ngặt của hệ thống Busy Bees Group. Theo đó, các cơ sở của Small Wonder đều được thiết kế và xây dựng để đón nhận tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành theo đúng triết lý "Đưa thiên nhiên vào lớp học" của các kiến trúc sư từ Singapore.

Các phòng học được trang bị máy lọc không khí và máy điều hòa, đảm bảo bầu không khí học tập và vui chơi trong lành cho trẻ. Các phòng chức năng từ phòng âm nhạc, nghệ thuật đến phòng vận động trong nhà đều được trang bị những học cụ hiện đại và đa dạng từ chất liệu thân thiện với môi trường để trẻ trải nghiệm an toàn và phát triển toàn diện.



Cùng khôn lớn với trí tò mò vô tận tại ngôi nhà Small Wonder yêu thương Ảnh: Small Wonder

Với chương trình đào tạo Wondrous Mind độc quyền thừa hưởng tinh hoa từ cả hai nền giáo dục hàng đầu khu vực và thế giới, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý, Small Wonder sẽ mang đến cho trẻ môi trường học tập và vui chơi an toàn như "ngôi nhà thứ hai", đồng thời gợi mở trí tò mò vô tận của trẻ.

Khám phá chương trình đào tạo Wondrous độc quyền của Small Wonder tại: TP.HCM: - Quận 6: Số 24 Đường 24, Phường 11, Quận 6. - Quận 12: Số 25 Đường Song Hành, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12. Hà Nội: - Chung cư Mandarin Garden Hoàng Minh Giám, P. Trung Hòa, Cầu Giấy. Hotline: 0283 876 7636 Website: www.smallwonderpreschool.com