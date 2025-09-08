Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thành lập thêm Trường TH-THCS Xuân Hương

Lâm Viên
Lâm Viên
08/09/2025 20:55 GMT+7

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức từ Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đến Đà Lạt công tác, tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập thêm Trường TH-THCS Xuân Hương.

Chiều 8.9, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và P.Xuân Hương - Đà Lạt để xem xét tiến độ thực hiện việc thành lập Trường TH-THCS Xuân Hương, nhằm giảm tình trạng quá tải học sinh đến học tập ở các trường trên địa bàn Đà Lạt sau sáp nhập tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng thành lập Trường TH - THCS Xuân Hương phục vụ nhu cầu học sinh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi họp thúc đẩy triển khai thành lập trường mới

ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết Trường TH-THCS Xuân Hương được thành lập tại số 39 đường Trần Phú, P.Xuân Hương - Đà Lạt. Đây là cơ sở của Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng (cũ), Trường mầm non Anh Đào và Tòa án nhân dân tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng thành lập Trường TH - THCS Xuân Hương phục vụ nhu cầu học sinh - Ảnh 2.

Một góc Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng (cũ)

ẢNH: L.V

Trường TH-THCS Xuân Hương hình thành sẽ nhận 2.050 học sinh với 50 lớp học; trong đó, dự kiến bậc tiểu học có 20 lớp và bậc THCS có 30 lớp. Biên chế cần bố trí khoảng 87 cán bộ, giáo viên.

Tỉnh Lâm Đồng thành lập Trường TH - THCS Xuân Hương phục vụ nhu cầu học sinh - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, báo cáo việc thành lập Trường TH-THCS Xuân Hương

ẢNH: LÂM VIÊN

Sở GD-ĐT đề nghị các sở, ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện việc bố trí biên chế, thẩm định phương án sửa chữa, kết hợp công tác phòng cháy, chữa cháy... mua sắm trang thiết bị được đồng bộ, nhanh chóng và đảm bảo bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả trong thời gian đầu vận hành.

Từ thực tiễn nêu trên, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt đều thống nhất việc thành lập Trường TH-THCS Xuân Hương là cần thiết. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đã hoàn tất.

Tỉnh Lâm Đồng thành lập Trường TH - THCS Xuân Hương phục vụ nhu cầu học sinh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp đồng bộ trong việc thành lập Trường TH-THCS Xuân Hương

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Minh yêu cầu Sở GD–ĐT khẩn trương xây dựng đề án, hướng dẫn cụ thể, đúng quy định pháp luật để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Lưu ý, đề án cần đưa ra phương án khảo sát số liệu về học sinh, việc bổ sung giáo viên một cách rõ ràng, chính xác. Đồng thời đề nghị P.Xuân Hương-Đà Lạt, các sở, ngành liên quan phối hợp đồng bộ để việc thành lập Trường TH-THCS Xuân Hương theo đúng tiến độ vào ngày 18.4.2026. Do đó các đơn vị cần vào cuộc một cách khẩn trương vì trách nhiệm với quyền lợi của học sinh.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mở thêm trường học cho con em cán bộ, người lao động đến công tác

Lâm Đồng: Mở thêm trường học cho con em cán bộ, người lao động đến công tác

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận học sinh là con em cán bộ, công chức, người lao động từ tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) đến Lâm Đồng làm việc.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng Trường TH - THCS Xuân Hương Đà Lạt thành lập trường học sinh sáp nhập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận