Tính năng ẩn trên iPhone cho phép dùng mắt thay thế ngón tay

Theo dõi mắt là tính năng có thể biến camera trước của iPhone thành một thiết bị theo dõi mắt, cho phép người dùng điều khiển con trỏ trên màn hình chỉ bằng cách nhìn vào vị trí mong muốn mà không cần chạm vào màn hình.

Theo dõi mắt là tính năng hoạt động trên iPhone 12 và iOS 18 trở về sau ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Được giới thiệu lần đầu tiên trên iOS 18, tính năng Theo dõi mắt hoạt động trên các mẫu iPhone 12 trở lên. Nó được phát triển đặc biệt để hỗ trợ người dùng khuyết tật về thể chất, giúp họ sử dụng thiết bị một cách rảnh tay mà không cần đến phụ kiện bên ngoài. Tuy nhiên, người dùng bình thường cũng có thể khai thác cách điều khiển iPhone như vậy để thay đổi trải nghiệm tương tác với thiết bị.

Cách bật tính năng Theo dõi mắt trên iPhone

Theo mặc định, đây là tính năng bị tắt. Để kích hoạt, người dùng cần đặt iPhone ở vị trí ổn định, đảm bảo đủ ánh sáng và khoảng cách giữa khuôn mặt và camera khoảng 30 cm. Sau đó, hãy làm theo các bước sau:

Vào Cài đặt > Trợ năng .

. Trong mục Thể chất và Vận động , chọn Theo dõi mắt và bật tính năng này lên.

, chọn và bật tính năng này lên. Giữ nguyên tư thế để bắt đầu hiệu chỉnh, có thể người dùng sẽ được yêu cầu di chuyển gần hơn với camera.

Theo dõi chấm màu khi nó di chuyển trên màn hình.

Sau khi hoàn tất hiệu chỉnh, người dùng có thể thêm các điều khiển "Giữ lâu" và "Cuộn" vào Menu AssistiveTouch. Từ đó, AssistiveTouch sẽ xuất hiện trên màn hình, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển các chức năng như cuộn, quay lại màn hình chính hay mở Trung tâm điều khiển.

Trải nghiệm với các tính năng cơ bản khá tốt, nhưng các thao tác nâng cao hơn chưa thực sự ấn tượng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trải nghiệm thực tế với Theo dõi mắt

Mặc dù tính năng Theo dõi mắt trên lý thuyết rất hữu ích, nhưng thực tế lại có những hạn chế. Qua thử nghiệm trên iPhone 16 Pro Max với iOS 26, người viết nhận thấy tính năng này hoạt động khá tốt trong việc điều hướng cơ bản. Con trỏ theo dõi mắt có thể dễ dàng bám vào các biểu tượng ứng dụng và tùy chọn menu. Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng này để gõ chữ lại gặp nhiều khó khăn. Con trỏ thường không tự động bám vào các phím ở rìa bàn phím, gây khó khăn trong việc nhập liệu.

Ngoài ra, việc cuộn trang dài cũng không mượt mà, thường xuyên bỏ qua các phần nội dung quan trọng. Dẫu vậy, khi sử dụng trên các ứng dụng như TikTok, tính năng cuộn dọc hoạt động khá ổn định.

Tóm lại, tính năng Theo dõi mắt trên iPhone là một bước tiến lớn trong việc hỗ trợ người dùng khuyết tật, nhưng vẫn cần cải thiện để mang lại trải nghiệm tốt hơn trong việc gõ chữ và cuộn trang.