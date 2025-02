Tính năng bảo vệ sức khỏe đôi mắt người dùng iPhone

Theo CNET, Apple đã âm thầm tích hợp một tính năng hữu ích trên iOS 17 có thể giúp người dùng iPhone, đặc biệt là trẻ em, hình thành thói quen sử dụng điện thoại lành mạnh hơn, nhằm bảo vệ thị lực.

iPhone có khả năng cảnh báo khoảng cách khi nhìn quá gần

Được giới thiệu lần đầu tiên trên iOS 17 vào năm 2023, tính năng Screen Distance hoạt động như một 'người giám hộ' nhắc nhở người dùng khi họ cầm điện thoại quá gần mắt.

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt với tính năng Screen Distance trên iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HT TECH

Cụ thể, nếu người dùng sử dụng iPhone ở khoảng cách gần hơn mức khuyến nghị trong một khoảng thời gian nhất định, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo 'iPhone maybe too close' và bị khóa lại. Để tiếp tục sử dụng, người dùng buộc phải đưa điện thoại ra xa đến khoảng cách an toàn.

Mặc dù việc sử dụng điện thoại gần mắt chưa được chứng minh là gây hại trực tiếp, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể gây căng thẳng, mỏi mắt và tăng nguy cơ cận thị, đặc biệt là ở trẻ em. Tính năng Screen Distance của Apple ra đời nhằm giải quyết vấn đề này, khuyến khích người dùng duy trì khoảng cách hợp lý với thiết bị, góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Mở Cài đặt (Settings).

Chọn Thời gian sử dụng (Screen Time).

Chọn Khoảng cách màn hình (Screen Distance).

Nhấn Tiếp tục để bật tính năng.

Apple cũng cho phép người dùng tắt tính năng này nếu muốn. Tuy nhiên, với lợi ích thiết thực mà nó mang lại, Screen Distance được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu giúp người dùng iPhone, đặc biệt là các bậc phụ huynh, quản lý việc sử dụng điện thoại của con em mình một cách khoa học và lành mạnh hơn.