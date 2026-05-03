Tính năng giấu kín trên iPhone giúp tiết kiệm pin tới 20%

Kiến Văn
03/05/2026 14:22 GMT+7

Apple đã âm thầm tích hợp một tính năng hữu ích trên iPhone mà nhiều người dùng có thể chưa biết đến.

Tính năng này có tên gọi là Giảm điểm trắng và được cung cấp sâu trong phần Trợ năng, có khả năng tăng thời lượng pin iPhone lên đến 20% vào cuối ngày. Đáng chú ý, Apple dường như không hề đề cập đến khả năng tiết kiệm pin mà tính năng Giảm điểm trắng mang lại.

Giảm điểm trắng là một tính năng giúp tiết kiệm pin, đặc biệt với mẫu có màn hình OLED

Mục đích của Giảm điểm trắng nhằm vào việc tiết kiệm pin từ màn hình iPhone, một trong những bộ phận tiêu tốn pin nhiều nhất. Các yếu tố màu trắng sáng trong giao diện tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với các tông màu tối, đặc biệt đối với các mẫu iPhone sử dụng tấm nền OLED.

Tính năng Giảm điểm trắng hoạt động bằng cách giảm cường độ tối đa của màu trắng và các màu sáng nhất mà không làm tối toàn bộ màn hình như khi giảm độ sáng thủ công. Kết quả là màn hình hiển thị mượt mà hơn, ít gây mỏi mắt trong môi trường trong nhà và tiết kiệm năng lượng đáng kể suốt cả ngày.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & Cỡ chữ, sau đó tìm đến tùy chọn Giảm điểm trắng. Người dùng có thể điều chỉnh cường độ từ 25% đến 100% theo sở thích cá nhân.

Cách sử dụng tính năng Giảm điểm trắng trên iPhone

Để truy cập tính năng này, người dùng thiết lập phím tắt ba lần nhấp vào nút nguồn iPhone, cho phép người dùng kích hoạt và tắt chỉ trong chưa đầy một giây, tiện lợi khi cần xem ảnh hoặc video với màu sắc sống động hơn.

Theo đánh giá, tính năng Giảm điểm trắng có thể giúp tăng thời lượng pin từ 15 đến 20% vào cuối ngày, đặc biệt trong những ngày sử dụng nhiều với màn hình luôn bật. Khi kết hợp với chế độ tối ưu hóa sạc pin có trong phần Cài đặt > Pin, đây là một trong những điều chỉnh hiệu quả nhất mà người dùng có thể thực hiện mà không làm mất đi bất kỳ chức năng nào của iPhone.

