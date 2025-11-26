Tính năng hiển thị vị trí của X gây phản ứng

Ngày 22.11, Giám đốc sản phẩm Nikita Bier của X công bố tính năng mới hiển thị vị trí của chủ tài khoản nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Ngay lập tức, cộng đồng X ngỡ ngàng khi phát hiện nhiều tài khoản nổi tiếng có vẻ đã lừa dối người theo dõi của họ lâu nay.

Nhiều tài khoản nổi tiếng tự nhận là người Mỹ yêu nước hay yêu hiến pháp thực tế lại có trụ sở ở nước ngoài, theo Fox News. Hàng chục tài khoản cánh hữu tự nhận là ở Mỹ, thường đăng nội dung ủng hộ phong trào Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) hoặc Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump thực tế lại ở Nigeria, Bangladesh hoặc Đông Âu, theo AFP. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tài khoản chống ông Trump che giấu vị trí thật sự. Điều này không chỉ xảy ra tại Mỹ mà còn ở nhiều nơi khác.

Logo mạng xã hội X trên màn hình điện thoại ẢNH: AFP

Ông Bier nói rằng thông tin vị trí mới chính xác đến 99,99%. Tuy nhiên, X lưu ý rằng một số chủ tài khoản có thể sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí thực tế. Ngoài ra, vị trí của tài khoản cũng có thể hiển thị nơi mà chủ tài khoản vừa đến hoặc đang tạm thời lưu trú. Trong những trường hợp này, X sẽ bổ sung dòng cảnh báo kế bên vị trí được nêu ra.

Trong khi nhiều người hoan nghênh tính năng mới, cũng có những người chỉ trích vì cảm thấy bị ép buộc tiết lộ thông tin riêng tư. Một số tỏ ra lo ngại khi phải công khai vị trí, gây ảnh hưởng an toàn. Tuy nhiên, ông Bier nói rằng người sử dụng có thể bật, tắt tính năng quyền riêng tư để chỉ hiển thị khu vực thay vì tên nước. X cũng sẽ cập nhật vị trí với độ trễ nhất định nhằm đảm bảo không làm lộ vị trí khi người dùng đang di chuyển.

Ngay sau khi được triển khai, một số tài khoản có người theo dõi đã ngay lập tức bị treo. Một tài khoản giả dạng là người ủng hộ bà Ivanka, con gái của Tổng thống Trump, đã bị treo sau khi người sử dụng phát hiện địa chỉ của nó ở Nigeria và nhiều lần đổi tên. Theo AFP, tài khoản này có hơn 1 triệu người theo dõi và thường xuyên đăng tải nội dung ủng hộ ông Trump cũng như thông điệp chống nhập cư, bài Hồi giáo.

Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ giảm bớt nhân sự kiểm duyệt nội dung và kiểm chứng thông tin, các nhà nghiên cứu tin giả cảnh báo rằng việc này có thể làm gia tăng nguy cơ từ các nhân tố xấu có ý đồ gây bất ổn chính trị hoặc những bên lợi dụng tranh cãi trên mạng để kiếm tiền. Giáo sư Amy Bruckman tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) đánh giá tính năng mới đã phơi bày vấn đề nền tảng trên các mạng xã hội ngày nay, đó là các nhân tố được trả tiền đang cố tình làm nóng các vấn đề khó khăn, bởi sự tranh cãi thường thu hút sự quan tâm.