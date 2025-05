Tính năng One UI 8 giúp điện thoại Galaxy bền bỉ hơn

Trước khi chính thức ra mắt One UI 8, một số thông tin rò rỉ tiết lộ những điểm mới có trong phiên bản cập nhật phần mềm dựa trên Android 16 này. Trong số các tính năng mới, Battery Protection trong One UI 8 sẽ trở nên thân thiện và chi tiết hơn so với phiên bản trước.

Sự khác biệt trong thiết lập Battery Protection của One UI 7 và One UI 8 ẢNH: SAMMYFANS

Quay trở lại với One UI 7, Battery Protection cung cấp ba tùy chọn: Basic, Adaptive và Maximum. Tuy nhiên, One UI 8 sẽ đơn giản hóa bố cục này khi chỉ còn lại hai tùy chọn chính gồm Basic và Maximum nhằm giúp người dùng dễ hiểu và sử dụng hơn.

One UI 8 sẽ giúp tập trung tối ưu hóa tuổi thọ pin

Cụ thể, tùy chọn Basic sẽ hoạt động tương tự như trước, với điện thoại ngừng sạc khi đạt 100% và chỉ bắt đầu sạc lại khi pin giảm xuống 95%. Trong khi đó, tùy chọn Maximum sẽ cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn mức giới hạn sạc. Thay vì cố định ở mức 80% như trước, người dùng có thể tự chọn giới hạn sạc phù hợp với nhu cầu của mình, trong đó giới hạn càng thấp sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Chế độ Adaptive, vốn tự động chuyển đổi giữa chế độ Basic và Maximum dựa trên thói quen ngủ của người dùng, sẽ không còn được tích hợp trong One UI 8. Thay vào đó, nó sẽ trở thành một nút chuyển đổi độc lập, cho phép điện thoại ngừng sạc ở mức 80% khi người dùng đang ngủ và hoàn tất sạc trước khi họ thức dậy. Điều này nhằm mang lại sự linh hoạt và kiểm soát tốt hơn cho người dùng.

Với những thay đổi này, Samsung đang nỗ lực làm cho tính năng Battery Protection trở nên dễ sử dụng và hữu ích hơn. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được Samsung chính thức xác nhận, vì vậy người dùng nên theo dõi để cập nhật thêm thông tin.