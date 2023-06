Tình nguyện viên hết lòng vì thí sinh và phụ huynh

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết tất cả các điểm thi trên toàn quốc đều có thanh niên tình nguyện sẵn lòng hỗ trợ thí sinh (TS) và phụ huynh (PH), mong có một kỳ thi tốt nhất…



3 ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA T.Ư Đ OÀN ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Sáng 28.6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã đến điểm thi Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên và Trường THPT Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, anh Cương trao tặng các phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động tình nguyện; thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện tại mỗi điểm thi.

Chia sẻ với các tình nguyện viên, anh Ngô Văn Cương đánh giá cao các mô hình, đội hình triển khai tại đơn vị, đồng thời cũng lưu ý với các đội hình tình nguyện trong công tác triển khai hỗ trợ TS, cần đảm bảo nhanh nhạy, tích cực, phản ứng kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Từ kinh nghiệm thực tiễn các năm qua và những yêu cầu mới trong bối cảnh mới, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 tiếp tục được triển khai với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho TS, người nhà TS, đảm bảo mục tiêu: không để TS nào phải ở lại phía sau, hỗ trợ phù hợp nhu cầu thực tế của các TS; triển khai nhiều hoạt động, mô hình tình nguyện sáng tạo, hiệu quả tại các địa phương trên cả nước.

Tại Thừa Thiên-Huế anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, đến thăm, tặng quà cho thanh niên tình nguyện các điểm Tiếp sức mùa thi. Anh Triết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, hăng hái của các bạn trẻ Thừa Thiên-Huế. Anh Triết mong muốn thanh niên tình nguyện hết mình, kịp thời hỗ trợ TS, PH trước và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng an ninh, CSGT đảm bảo an toàn giao thông, trật tự tại các điểm thi. Anh Triết cũng động viên, dặn dò đội hình thanh niên tình nguyện cần giữ gìn sức khỏe, an toàn trong suốt quá trình hỗ trợ TS. Trong buổi sáng, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã tiếp tục đến thăm, tặng quà tại điểm Trường THPT Phú Bài (TX.Hương Thủy).

Tại TP.HCM, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN cũng đến thăm, tặng quà sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1) và Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3. Chia sẻ với sinh viên tình nguyện tại các điểm đến thăm, chị Trang thay mặt đoàn công tác chúc sinh viên tình nguyện luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, có sức khỏe tốt để hỗ trợ TS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách tốt nhất.

"Tôi đánh giá rất cao các đội hình sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay vì các bạn đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ khâu tuyển chọn các tình nguyện viên tham gia, rồi công tác tập huấn cũng như sự chuẩn bị cho các hoạt động rất đồng bộ. Các bạn cũng có những sáng tạo trong quá trình chuẩn bị các nội dung mới mẻ, sáng tạo. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để tiếp sức và hỗ trợ TS vững tin trong kỳ thi, để các em làm bài thi đạt kết quả như mong muốn", chị Trang chia sẻ.

C ÕNG THÍ SINH BỊ TAI NẠN ĐI THI

Các tình nguyện viên Chương trình Tiếp sức mùa thi ở Hà Tĩnh làm hết sức mình trong ngày đầu để thực hiện các phần việc hỗ trợ tốt nhất cho các TS. Để hỗ trợ cho TS và người nhà, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện "cắm chốt" tại tất cả các điểm thi trên địa bàn.

Trong buổi sáng ra quân tiếp sức mùa thi ngày đầu tiên, lực lượng thanh niên tình nguyện ở Hà Tĩnh đã hoạt động hết công suất để tổ chức đưa đón TS ở xa điểm thi. Các tình nguyện viên cũng đã thay nhau cõng 2 TS vào phòng thi (Nguyễn Tấn Tài, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị gãy chân do tai nạn giao thông trước đó và đến nay vẫn chưa thể đi lại được và TS Nguyễn Thùy Dung cũng bị tai nạn không đi lại được).

Nấu ăn miễn phí ngày 3 bữa, hỗ trợ chỗ ở cho thí sinh

Hàng trăm TS tại tỉnh Kon Tum được Đoàn thanh niên, nhà trường hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo anh A Duy Khánh, Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei, ngoài 3 đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi, Huyện đoàn còn huy động 20 tình nguyện viên thực hiện nấu ăn 3 bữa/ngày trong các ngày thi để phục vụ TS.

Điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, H.Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) có 335 TS, trong đó có 170 TS nhà ở xa được sắp xếp ăn ở, nghỉ ngơi tại Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Đăk Glei.

Ông Dương Công Minh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Liên Việt (TP.Kon Tum), cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm thi của trường có 679 TS. Trong đó có 224 em đến từ các huyện Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi... cách trường từ 20 - 60 km. Khoảng cách từ nhà TS đến điểm thi khá xa nên nhà trường đã dọn dẹp, bố trí chỗ ở miễn phí để các em ở lại trong 3 ngày diễn ra kỳ thi.

"Ngoài bố trí chỗ ở, nhà trường hỗ trợ nước uống, điện miễn phí 100% để TS tham gia kỳ thi một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, nhà trường cũng hỗ trợ một phần kinh phí ăn uống cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người thiểu số. Nhà trường luôn có 2 nhân viên y tế và có sẵn thuốc đau bụng, sốt… để hỗ trợ TS trong trường hợp cần thiết", ông Minh nói.

Ngoài ra tại Hà Tĩnh, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nấu cơm trưa phục vụ cho một số TS và người nhà…

Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết năm nay Tỉnh đoàn đã kêu gọi được gần 19.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia tiếp sức mùa thi. Từ con số này, các cấp bộ Đoàn đã phân chia thành 35 đội hình tình nguyện với hàng chục điểm giữ trông giữ xe, trông giữ đồ, xe ôm… hoàn toàn miễn phí.

"Tại các điểm thi, tình nguyện viên còn phát nước uống, quạt nhựa, đồ dùng học tập miễn phí. Đặc biệt, các đội tình nguyện còn tổ chức nấu ăn miễn phí, đưa đón TS gặp khó khăn di chuyển vào phòng thi...", chị Hương nói.

N HIỀU PHẦN QUÀ TẶNG THÍ SINH

Theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Phó trưởng ban tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã vận động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho TS.

Tại TP.HCM vật phẩm hỗ trợ được phân bổ đều đến các địa điểm thi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho TS, PH. Những vật phẩm bao gồm: 50.000 cẩm nang, 312 dù che, 87 dù cầm tay, 3.500 bút bi, 15.00 bút chì, 7.000 voucher ăn trưa, 55.000 phần bánh ăn nhanh, 500 thùng bánh gạo, 2.600 thùng nước tinh khiết, 101.000 phần nước giải khát… Tổng giá trị gần 4 tỉ đồng.

T ẶNG BÁO CHO THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH

Trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT, nhằm giúp các học sinh, vùng ven các thành phố lớn và vùng sâu, vùng xa nắm bắt thông tin về: định hướng nghề nghiệp tương lai, công tác tiếp sức mùa thi "người đi trước rước người đi sau"…, thông qua Báo Thanh Niên các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã hỗ trợ bằng cách tặng gần 10.000 tờ báo cho TS và PH. Báo Thanh Niên xin cảm ơn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV; Tập đoàn Thiên Long; Khoa Quản trị du lịch - khách sạn (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM); Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thương hiệu Babylon spa - Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư dịch vụ du lịch Trung Tín.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ: "Sự hỗ trợ thiết thực, nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy khí chất của mỗi tình nguyện viên là một phần không thể thiếu của Tiếp sức mùa thi. Các bạn tình nguyện viên đã góp phần xua tan những áp lực của kỳ thi căng thẳng và mang lại cho TS những kỷ niệm đáng nhớ, những trải nghiệm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mình. Tập đoàn Thiên Long xin gửi lời cảm ơn vì sự nhiệt tình, tinh thần tình nguyện đáng quý của các bạn tình nguyện viên cả nước. Triệu cánh tay đắc lực đã tạo nên sức sống mãnh liệt của Tiếp sức mùa thi suốt 22 năm qua".

Được đoàn công tác đến thăm và tặng quà động viên, Huỳnh Gia Điềm, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, bày tỏ: "Bản thân mình nói riêng và nhóm sinh viên tình nguyện tại đây cảm thấy rất vui và hãnh diện. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng hết công lực của mình".

Tương tự, Nguyễn Võ Huyền Trâm, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng vui mừng và vinh dự khi được đoàn công tác đến thăm, tặng quà. "Chúng em đã rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm, cổ vũ tinh thần đến từ các anh chị Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đó cũng là động lực để chúng em cố gắng hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là món quà tinh thần vô giá để các tình nguyện viên chúng em lan tỏa được thật nhiều hình ảnh tình nguyện của thế hệ Z đến mọi người", Huyền Trâm bộc bạch.