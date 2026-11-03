Tính pháp lý 'siêu dự án' 6A Bình Chánh của bà Trương Mỹ Lan hiện thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 27 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (BMC), Ngân hàng SCB, Ngân hàng Tín Nghĩa và Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn, về các tội danh vi phạm quy định ngân hàng, tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ.

Trong vụ sai phạm gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kê biên tài sản Dự án 6A Bình Chánh để đảm bảo khắc phục hậu quả hơn 7.400 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Các bị can bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng, trong đó bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) gây thiệt hại hơn 7.400 tỉ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, dù xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi phạm tội trong vụ án, nhưng không xử lý hình sự thêm. Lý do là hành vi này có cùng phương thức, thủ đoạn với những sai phạm đã được xét xử, trong khi bà Lan đang chấp hành án tù chung thân.

Việc không xử lý thêm nhằm thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bà Lan. Bởi nếu xét xử tiếp cũng không thay đổi về bản chất và hình phạt đã tuyên.

Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.400 tỉ đồng liên quan 10 hợp đồng tín dụng tại SCB.

Để đảm bảo việc bồi thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị trong quá trình truy tố, xét xử, và thi hành án, nếu có đủ căn cứ, đề nghị cơ quan đang thụ lý giải quyết có thẩm quyền thực hiện kê biên tài sản Dự án 6A Bình Chánh để đảm bảo khắc phục hậu quả hơn 7.400 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 28.10.2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TPHCM, Ngân hàng Nhà nước, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, cho tặng, cầm cố… đối với Dự án 6A Bình Chánh. Đồng thời giao SCB quản lý tài sản này để đảm bảo thi hành án trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục, bồi thường cho SCB và liên đới các vụ án khác (nếu có).

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị đưa Dự án 6A Bình Chánh vào khắc phục hậu quả

Dự án Khu đô thị dân cư Sterling Residence tọa lạc tại khu 6A - Đô thị mới Nam thành phố (Dự án 6A Bình Chánh, nay xã Bình Hưng, TP.HCM) có diện tích hơn 26,4 ha, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện, dự án từng được thế chấp tại SCB từ năm 2010. Tính đến ngày 29.4.2022, dư nợ liên quan dự án là 24.173 tỉ đồng (gồm 17.664 tỉ đồng nợ gốc và 6.509 tỉ đồng tiền lãi). Sau đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi, nhưng SCB vẫn giữ hồ sơ dự án và chưa hoàn trả.

Tại phiên tòa vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, SCB từng đề nghị xử lý tài sản này để khắc phục hậu quả nhưng không được chấp nhận.

Ngày 31.7.2026, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tờ trình gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị đưa Dự án 6A Bình Chánh vào phương án khắc phục hậu quả trong vụ án giai đoạn 1, song chưa được cơ quan thẩm quyền quyết định. Hiện dự án chưa bị ngăn chặn, kê biên hay phong tỏa, cầm cố, thế chấp.

Cũng theo hồ sơ vụ án, ngày 19.10.2026, đại diện Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân tính toán: tại thời điểm 20.9.2026, tài sản Dự án 6A Bình Chánh có trị giá gần 11.000 tỉ đồng = diện tích đã nhận chuyển nhượng, bồi thường, hỗ trợ là 19,8 ha, đơn giá bình quân hơn 57,3 triệu đồng/m2 (chưa tính hơn 53.000 m2 đất đã đền bù và các chi phí phát sinh phát triển dự án sau đền bù vì hồ sơ thẩm định chưa thể hiện).