Bà Trương Mỹ Lan không bị xử lý hình sự trong vụ gây thiệt hại 7.400 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 27 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (BMC), Ngân hàng SCB, Ngân hàng Tín Nghĩa và Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn về các tội danh vi phạm quy định ngân hàng, tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ.
Trong đó, có 5 bị can đang bị truy nã toàn quốc, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Chiêm Minh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ); Khổng Minh Thế (cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB); Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành).
Gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng
BMC là doanh nghiệp Nhà nước, vốn điều lệ 38 tỉ đồng do Bộ Công thương là chủ sở hữu. Bị can Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC) giữ vị trí lãnh đạo công ty từ năm 2010 - 2018.
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2010 - 2016, bị can Ngọc cùng cấp dưới Phạm Lê Hùng (58 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC) đã nhờ bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tác động để được vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.
Nhóm này sử dụng tài sản tại 5 dự án của BMC làm tài sản bảo đảm, đồng thời lập 2 công ty "ma" và sử dụng 9 cá nhân đứng tên để thực hiện các khoản vay.
Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 8.2024), tổng dư nợ gốc của các khoản vay này là hơn 4.437 tỉ đồng. Trong đó, 935 tỉ đồng chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng đến nay chưa trả. Khoản dư này được xác định gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng sau khi cấn trừ tài sản đảm bảo.
Riêng khoản nợ của Vạn Thịnh phát gây thiệt hại hơn 7.400 tỉ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này và được dùng các bất động sản hiện có để thực hiện nghĩa vụ.
Nếu xét xử tiếp cũng không thay đổi hình phạt đã tuyên
Cơ quan điều tra xác định bà Lan có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng song không xử lý hình sự trong vụ án.
Lý do được đưa ra là bà Trương Mỹ Lan đã bị TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên tổng hợp hình phạt tử hình ở giai đoạn 1, và giai đoạn 2 trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Việc không xử lý thêm nhằm thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bà Lan. Bởi nếu xét xử tiếp cũng không thay đổi về bản chất và hình phạt đã tuyên.
Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.400 tỉ đồng liên quan 10 hợp đồng tín dụng tại SCB.
Để đảm bảo việc bồi thường, cơ quan điều tra đề nghị trong quá trình truy tố, xét xử, và thi hành án, nếu có đủ căn cứ, đề nghị cơ quan đang thụ lý giải quyết có thẩm quyền thực hiện kê biên tài sản Dự án 6A Bình Chánh để đảm bảo khắc phục hậu quả hơn 7.400 tỉ đồng.
Ngoài sai phạm trong hoạt động cho vay, cơ quan điều tra còn xác định ông Ngọc và Hùng có hành vi chiếm đoạt hơn 208,5 tỉ đồng từ quỹ BMC thông qua 23 lần rút tiền trong giai đoạn 2000 - 2015.
Cạnh đó, để che giấu hành vi hạch toán sai hơn 972,9 tỉ đồng đã chi cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (bao gồm 935 tỉ đồng tiền gốc và lãi), bị can Ngọc và Hùng đã 12 lần đưa tổng cộng 1,3 tỉ đồng cho Trần Văn Nhị (cựu Giám đốc Công ty Kiểm toán Quy Chuẩn).
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng về tội "đưa hối lộ" và Trần Văn Nhị về tội "nhận hối lộ" với số tiền cấu thành tội phạm là 750 triệu đồng (tính từ thời điểm bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1.1.2018). Trước thời điểm bộ luật này có hiệu lực, không có quy định xử lý hình sự về hành vi đưa, nhận hối lộ đối với cá nhân thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước.
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