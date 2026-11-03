Bà Trương Mỹ Lan không bị xử lý hình sự trong vụ gây thiệt hại 7.400 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 27 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (BMC), Ngân hàng SCB, Ngân hàng Tín Nghĩa và Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn về các tội danh vi phạm quy định ngân hàng, tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ.

Dự án 6A khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) của bà Trương Mỹ Lan có diện tích 26 ha. Tháng 10.2026, Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân định giá dự án có giá trị khoảng 11.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước đây, quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan khẳng định nhiều nhà đầu tư "đòi" mua với giá 40.000 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, có 5 bị can đang bị truy nã toàn quốc, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB); Chiêm Minh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ); Khổng Minh Thế (cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB); Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành).

Gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng

BMC là doanh nghiệp Nhà nước, vốn điều lệ 38 tỉ đồng do Bộ Công thương là chủ sở hữu. Bị can Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC) giữ vị trí lãnh đạo công ty từ năm 2010 - 2018.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2010 - 2016, bị can Ngọc cùng cấp dưới Phạm Lê Hùng (58 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC) đã nhờ bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tác động để được vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.

Bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình. Đồng thời, về phần dân sự, bà có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ và bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm này sử dụng tài sản tại 5 dự án của BMC làm tài sản bảo đảm, đồng thời lập 2 công ty "ma" và sử dụng 9 cá nhân đứng tên để thực hiện các khoản vay.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 8.2024), tổng dư nợ gốc của các khoản vay này là hơn 4.437 tỉ đồng. Trong đó, 935 tỉ đồng chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng đến nay chưa trả. Khoản dư này được xác định gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng sau khi cấn trừ tài sản đảm bảo.

Riêng khoản nợ của Vạn Thịnh phát gây thiệt hại hơn 7.400 tỉ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này và được dùng các bất động sản hiện có để thực hiện nghĩa vụ.

Nếu xét xử tiếp cũng không thay đổi hình phạt đã tuyên

Cơ quan điều tra xác định bà Lan có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng song không xử lý hình sự trong vụ án.

Lý do được đưa ra là bà Trương Mỹ Lan đã bị TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên tổng hợp hình phạt tử hình ở giai đoạn 1, và giai đoạn 2 trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Việc không xử lý thêm nhằm thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bà Lan. Bởi nếu xét xử tiếp cũng không thay đổi về bản chất và hình phạt đã tuyên.

Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.400 tỉ đồng liên quan 10 hợp đồng tín dụng tại SCB.

Để đảm bảo việc bồi thường, cơ quan điều tra đề nghị trong quá trình truy tố, xét xử, và thi hành án, nếu có đủ căn cứ, đề nghị cơ quan đang thụ lý giải quyết có thẩm quyền thực hiện kê biên tài sản Dự án 6A Bình Chánh để đảm bảo khắc phục hậu quả hơn 7.400 tỉ đồng.