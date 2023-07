Tỉnh Quảng Nam nhận trách nhiệm về việc chậm trễ đấu thầu thuốc, vật tư y tế

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Quảng Nam tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm so với cùng kỳ, khu vực thương mại dịch vụ và nông nghiệp tuy có tăng nhưng chưa bù đắp được sự sụt giảm của ngành công nghiệp.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước giảm 9,2% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế ước đạt 54,6 nghìn tỉ đồng, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp vị trí 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; xếp vị trí thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%...

Đáng chú ý, 6 tháng đầu, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4,5 triệu lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỉ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34,1 nghìn tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30.6, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.646 tỉ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 3/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 2/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong đó, thu nội địa 9.910 tỉ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 67% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 2/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 1/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.