Tỉnh Tiền Giang 'hỏa tốc' gửi ý kiến về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có công văn hỏa tốc gửi ra Bộ Công thương về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương gửi lấy ý kiến các địa phương trước đó tại công văn 62 (6.1.2023).

Công văn số 103 của tỉnh Tiền Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lê Quốc Anh ký, nêu rõ: Việc đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu tại địa phương trong thời gian qua có nguyên nhân cốt lõi là doanh nghiệp tư nhân, nhỏ và vừa tại địa phương không thể duy trì việc kinh doanh do thua lỗ kéo dài. Trong khi đó, hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp lớn (tập đoàn, công ty có vốn nhà nước chi phối…) lại chưa thể đảm bảo được hết; chưa phủ đều đến được các địa bàn vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo… mà do doanh nghiệp nhỏ tại địa phương đảm đương các thị trường này.



Hệ thống bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp lớn chưa thể phủ hết các vùng sâu, xa, biên giới... NHẬT THỊNH

Thế nên, UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung với mục đích đặt hài hòa lợi ích các bên tham gia vào chuỗi cung ứng và tiêu dùng.

Cụ thể, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung quy định chiết khấu định mức cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào nghị định sửa đổi mới.

Thứ 2, cho phép thương nhân phân phối xăng dầu được mua xăng dầu từ nhiều nguồn cung, không quy định "chỉ lấy tối đa từ 3 đầu mối kinh doanh xăng dầu". Lý do, nếu khống chế việc mua xăng dầu của nhà phân phối, sẽ ảnh hưởng đến việc tạo nguồn, chủ động nguồn cung và chưa bảo đảm tính cạnh tranh…

Tương tự, xem xét quy định cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ nhiều nguồn để bảo đảm cạnh tranh, chủ động nguồn cung.