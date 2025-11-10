Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tỉnh ủy Điện Biên điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Đình Huy
Đình Huy
10/11/2025 18:06 GMT+7

Ngày 10.11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Điện Biên điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Theo đó, ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động phân công nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư (chuyên trách) Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thực hiện nhiệm vụ quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy đến khi kiện toàn được chức danh Chánh văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên.

Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Tài, Phó giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chúc mừng các cán bộ được tin tưởng, giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới.

Trên cương vị công tác mới, ông Dũng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, sở trường và kiến thức đã trau dồi, tích lũy, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc mới được phân công.

Cạnh đó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ mới được bổ nhiệm yên tâm công tác, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Lâm Đồng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt các sở, ban ngành

Lâm Đồng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt các sở, ban ngành

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký các quyết định quan trọng, bổ nhiệm nhân sự cấp lãnh đạo tại nhiều sở, ban ngành.

Khám phá thêm chủ đề

Điện Biên Tỉnh ủy Điện Biên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận