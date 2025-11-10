Tỉnh ủy Điện Biên điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Theo đó, ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động phân công nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư (chuyên trách) Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thực hiện nhiệm vụ quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy đến khi kiện toàn được chức danh Chánh văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên.

Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Tài, Phó giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chúc mừng các cán bộ được tin tưởng, giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới.

Trên cương vị công tác mới, ông Dũng đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, sở trường và kiến thức đã trau dồi, tích lũy, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc mới được phân công.

Cạnh đó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ mới được bổ nhiệm yên tâm công tác, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.