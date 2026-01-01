Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tình yêu đặc biệt của cặp đôi hiếm có: Vợ cao 1m2, hơn chồng khiếm thị 14 tuổi
Video Đời sống

Tình yêu đặc biệt của cặp đôi hiếm có: Vợ cao 1m2, hơn chồng khiếm thị 14 tuổi

Kim Huyền - Khánh Tuyên
01/01/2026 07:00 GMT+7

Giữa Sài Gòn rộng lớn, có một đôi vợ chồng nhỏ bé nhưng kiên cường giữa dòng đời xuôi ngược. Một người khiếm thị, một người chỉ cao hơn một mét, tay xách giỏ bánh dừa, tay nắm tay nhau bằng tình yêu đi qua bao nắng gió. Họ chọn sống bằng những đồng tiền chân chính - và bằng một trái tim sáng hơn mọi đôi mắt sáng.

Lần đầu chị Nguyễn Thị Hằng (Thanh Hằng) và anh Hà Văn Đông gặp nhau là trên trường quay một MV ca nhạc. Đến năm 2016, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, anh chị có dịp sống, sinh hoạt cùng đoàn và cùng đứng chung sân khấu, dần thấu hiểu nhau hơn. Mối quan hệ từ tình bạn cứ thế lớn dần, từ quý mến trở thành tình yêu lúc nào không hay.

Tại đất Sài Gòn, anh chị dắt tay nhau đi bán từng gói bánh. Họ yêu thương và chăm sóc nhau không chỉ bằng đồng tiền ít ỏi kiếm được mỗi ngày, mà bằng cả sự tử tế dành cho nhau.

Tình yêu đặc biệt của cặp đôi hiếm có: Vợ cao 1m2, hơn chồng khiếm thị 14 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh đám cưới của chị Thanh Hằng sánh bước cùng người chồng nhỏ hơn 14 tuổi

ẢNH: NVCC

Sau những mưu sinh nhọc nhằn và lo toan, điều giữ Hằng và Đông ở lại bên nhau không phải là những điều lớn lao, mà chính là những điều nhỏ bé họ nhìn thấy ở nhau mỗi ngày: một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy, một câu nói xoa dịu lúc mệt mỏi, hay chỉ là cảm giác yên tâm khi biết mình không phải đi qua cuộc đời này một mình. Giữa những khiếm khuyết mà ai nhìn vào cũng lo lắng, họ lại tìm thấy sự bù đắp cho nhau.

Khởi nghiệp lần thứ 8 với xe bánh tráng trộn, cặp vợ chồng ở TP.HCM khiến nhiều người nể phục vì ý chí quyết tâm. Sau xe bánh tráng, là ước mơ của cả gia đình 5 thành viên.

