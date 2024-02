Tình yêu mật ngọt của Đoàn Văn Hậu

Mối tình say đắm

Để dùng một từ mô tả tình yêu mà Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dành cho nhau, chỉ có thể nói là bình yên. Cặp đôi quen nhau từ… lời mời kết bạn trên mạng xã hội mà Hậu gửi đến My. Thời điểm đó, nữ cử nhân Trường đại học Luật Hà Nội không có nhiều ấn tượng với Hậu. Cô không trả lời tin nhắn làm quen của hậu vệ 24 tuổi, với lý do bận học.

Văn Hậu và Hải My LINH LÊ CHÍ

Là ái nữ của ông Doãn Hải Sơn, một trong những hip-hop dancer đầu tiên của Việt Nam, Hải My có những mục tiêu và nguyên tắc riêng, mà suốt khoảng thời gian đầu, Văn Hậu phải rất kiên trì mới có thể tiếp cận. Sau thời gian dài "mưa dầm thấm lâu", My quyết định mở lòng với Hậu.

Tháng 8.2020, cặp đôi đến với nhau, với sự đồng thuận giữ kín mối quan hệ. Văn Hậu khi ấy đang tập trung thi đấu, còn Hải My vừa học hành, vừa phát triển sự nghiệp người mẫu và kinh doanh. Khi Hậu đến cổ vũ My thi chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2020, cả hai chỉ thừa nhận là bạn bè. Tình yêu "biển lặng" đã đưa cả hai vượt qua 2 năm đầu tiên, vốn là thử thách của phần lớn cặp đôi khi mới bước vào mối quan hệ.

Để rồi vào giữa năm 2022, cả hai mới cùng nhau góp mặt ở các sự kiện như lễ cưới của bạn bè. Đến ngày 15.8.2022, sau tròn 2 năm yêu nhau, Văn Hậu và Hải My công khai mối quan hệ. Đó là khoảnh khắc tình yêu của cặp đôi trẻ đã đủ chín chắn, tin tưởng, để cùng nhau nghĩ đến tương lai xa hơn: một mái ấm hạnh phúc.

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Nhận câu hỏi "Khi cãi nhau, ai là người làm lành trước?" trong ngày cưới, Văn Hậu và Hải My không ngần ngại bày tỏ rằng suốt 3 năm đồng hành cùng nhau, cho đến ngày Hậu cầu hôn và khép lại chương 1 trong hành trình bên nhau bằng lễ cưới với My, cặp đôi hiếm khi xảy ra cãi vã. Cả hai tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, đồng hành cùng nhau qua thử thách.

Văn Hậu và Hải My LINH LÊ CHÍ

Giai đoạn năm 2020, khi mới bước vào mối quan hệ với Hải My, Văn Hậu đang vật lộn cùng chấn thương. Anh phải nghỉ thi đấu, phẫu thuật, tập hồi phục để trở lại rồi tiếp tục tái phát. Việc Hậu vắng mặt ở những giải quan trọng như AFF Cup 2020, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là điều đáng tiếc. Nhìn đồng đội thi đấu, cầu thủ 24 tuổi không khỏi sốt ruột, nhưng nỗi buồn của Hậu được xoa dịu, bởi bên cạnh anh là tình yêu của đời mình.

Tết này, đôi trai tài gái sắc đã về cùng một nhà FBNV

Khi Hải My gặp áp lực chuyện học hành đến lượt Văn Hậu đưa bạn gái đi du lịch. Để rồi đến ngày My bảo vệ luận văn, Hậu cũng là người có mặt, và chứng kiến điểm 10 tuyệt đối sau những nỗ lực bạn gái đã bỏ ra. Những thời khắc quan trọng trong 3 năm đồng hành cùng nhau, dù bí mật hay công khai, cả hai luôn có "nửa kia" ân cần ủng hộ.

Văn Hậu và Hải My đồng hành cùng nhau vượt qua những cung bậc khó khăn nhất, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Câu chuyện đúng người, đúng thời điểm chỉ là chất xúc tác bên ngoài của mối tình mật ngọt. Điều quan trọng nhất, cặp đôi trẻ có niềm tin rằng chỉ cần có nhau, mọi khó khăn chỉ thuần túy là thử thách.

Chiếc nhẫn cưới đặt trong quả bóng mà Văn Hậu dành cho Hải My, là hình ảnh ẩn dụ cho tình yêu ngọt ngào của cặp đôi trẻ. Nhờ bóng đá, Hậu trở nên nổi tiếng, có tiền bạc, danh hiệu. Nhưng điều quý giá nhất bóng đá mang lại cho Hậu, là chiếc cầu nối để anh tìm được tình yêu của đời mình. Chuyện cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ dễ dàng với những ngôi sao sân cỏ, nhưng tin rằng với những "hạt giống" mà cặp đôi đã cùng nhau ươm mầm và chăm sóc suốt 3 năm qua, Văn Hậu và Hải My sẽ đi đến cùng bến bờ của hạnh phúc.