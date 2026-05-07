TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 4

TKV đã hoàn thành và vượt kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 4. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 3,4 triệu tấn, bằng 108% kế hoạch tháng; đất đá bóc xúc đạt 11,62 triệu m3, bằng 102,8% kế hoạch tháng; than tiêu thụ đạt 5,1 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch tháng, trong đó than cho sản xuất điện đạt 4,2 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch tháng.

Tháng 5, TKV đặt mục tiêu sản xuất than nguyên khai trên 3 triệu tấn; than tiêu thụ 5,3 triệu tấn…

Ông Nguyễn Huy Nam chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Nam nhấn mạnh trong tháng 5, dự báo nhu cầu than tiếp tục tăng, thời tiết vào mùa nắng nóng, có mưa lớn, giông lốc bất thường ảnh hưởng đến sản xuất lộ thiên; giá nhiên liệu vẫn ở mức cao và yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật điều hành, bám sát kế hoạch và chỉ đạo của tập đoàn, tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, chuẩn bị chân hàng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các đơn vị phối hợp với công đoàn cung cấp thực hiện hoàn thành tốt các nội dung hoạt động Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026.