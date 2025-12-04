TKV lập kế hoạch cung ứng 42 triệu tấn than cho sản xuất điện 2026

Khai thác than vượt kế hoạch năm 2025

Ngày 2.12, đoàn công tác của Bộ Công thương do ông Trịnh Đức Duy, Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, làm trưởng đoàn làm việc với TKV về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện năm 2025. Tham gia đoàn có đại diện các bộ, ngành, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh…

Bộ Công thương làm việc với TKV về tình hình sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện năm 2025

Thông tin về kế hoạch sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện năm 2025, Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam cho biết TKV và các đơn vị triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt để tăng tối đa sản lượng sản xuất than trong nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đến nay, TKV cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Dự kiến cả năm 2025, sản xuất than nguyên khai đạt 38.4 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch năm; than tiêu thụ 44 triệu tấn, trong đó than cấp cho sản xuất điện dự kiến thực hiện 36.76 triệu tấn.

Đối với nhiệm vụ cấp than cho sản xuất điện, TKV luôn bám sát tình hình hoạt động của các nhà máy nhiệt điện để xây dựng các kịch bản, phương án chuẩn bị than nhằm đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện vận hành trong năm 2025 nên đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong những tháng mùa khô.

Cũng theo Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam, TKV đã ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh chỉ đạo, quy định quản lý, tổ chức đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, ranh giới mỏ, môi trường, an toàn; các quy định, quy trình về công tác giám định khối lượng, chất lượng, quản lý cân thương mại,… để triển khai đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức hiện tại của các đơn vị, đảm bảo tinh giản lao động, ứng dụng kỹ thuật số vào quản lý quá trình giao nhận than.

Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam phát biểu tại buổi làm việc

Các đơn vị thực hiện khai thác than theo đúng giấy phép khai thác đã được cấp và kế hoạch điều hành của TKV; thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp để khai thác triệt để tài nguyên than, giảm tỷ lệ tổn thất than.

Ngoài ra, TKV duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về công tác bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu đã chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện tốt với phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Trước mùa mưa bão, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn các công trình, nhất là công tác an toàn các bãi thải đất đá, đê đập chắn chân bãi thải, đập hồ chứa…

Công tác an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, quan trọng xuyên suốt trong quá trình sản xuất kinh doanh của tập đoàn theo quan điểm: "không đảm bảo an toàn - không tổ chức sản xuất".

Năm 2025, các đơn vị toàn TKV lập kế hoạch về công tác an toàn, vệ sinh lao động với chi phí 1.622 tỉ đồng; giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. TKV thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai việc trao đổi thông tin, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than, sản phẩm ngoài than và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

Cung ứng 42 triệu tấn than cho sản xuất điện

Thông tin với đoàn công tác Bộ Công thương, Phó tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam cho biết năm 2026 TKV đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính sau: than nguyên khai khai thác 36,8 triệu tấn; than tiêu thụ 50 triệu tấn, trong đó than cấp cho sản xuất điện 42 triệu tấn; dự kiến kế hoạch nhập khẩu khoảng 11 triệu tấn.

TKV lập kế hoạch cung ứng 42 triệu tấn than cho sản xuất điện 2026

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TKV đề nghị với đoàn công tác một số nội dung như: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (QH893); về công tác tiêu thụ than cho nhiệt điện; phối hợp bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ và giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác, triển khai các dự án, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục thuê đất…

Ông Trịnh Đức Duy, Phó vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, đề nghị TKV đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển mỏ, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năm 2026 và các năm tiếp theo

Đánh giá cao nỗ lực của TKV triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh than và cấp than cho sản xuất điện, thực hiện mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ông Trịnh Đức Duy đề nghị TKV bám sát quy hoạch, chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương về công tác quản lý tài nguyên than; chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển mỏ, tăng sản lượng đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ năm 2026 và những năm tiếp theo.