Tổ chức nước ngoài phải đăng tuyển lao động Việt Nam trên sàn việc làm quốc gia

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Từ 15.11, tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải đăng tin trên sàn giao dịch việc làm quốc gia

ẢNH: THU HẰNG

Theo quy định mới, khi có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức được giao quản lý người lao động Việt Nam, trong đó nêu rõ vị trí việc làm và số lượng cần tuyển.

Đồng thời, thông tin tuyển dụng phải được công khai trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (vieclam.gov.vn) hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác, hoặc trên trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng lao động Việt Nam hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tuyển dụng. Trường hợp được đề nghị, cơ quan quản lý có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo yêu cầu và mô tả công việc do tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp.

10 ngày để tổ chức nước ngoài khai báo người lao động

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm quản lý người lao động Việt Nam sau khi được tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý về người lao động được tuyển dụng, gồm họ tên, số định danh cá nhân, vị trí việc làm và thời điểm bắt đầu làm việc.

Cũng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người lao động Việt Nam phải nộp hồ sơ quản lý theo quy định cho cơ quan, tổ chức quản lý.

Sau khi nhận đầy đủ thông báo và hồ sơ, cơ quan, tổ chức quản lý có thời hạn 10 ngày làm việc để gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc tiếp nhận quản lý người lao động.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan quản lý trong vòng 10 ngày làm việc, nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, cơ quan quản lý phải xác nhận việc chấm dứt quản lý và hoàn trả hồ sơ cho người lao động.

Nghị định xác định tổ chức nước ngoài tại Việt Nam gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế liên Chính phủ, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; văn phòng đại diện tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Nghị định 371 thay thế các quy định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 152 năm 2020 và Nghị định 70 năm 2023 kể từ ngày 15.11 tới.