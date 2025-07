Tố My tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe

Theo chia sẻ từ phía ca sĩ Tố My, sức khỏe của cô hiện không ổn định và phải nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ. “My rất vui và háo hức với đêm diễn lần này. Tuy nhiên, sự cố sức khỏe không mong muốn đã xảy ra, buộc My phải ngưng mọi lịch trình để điều trị kịp thời”, cô nói.



Tố My cáo lỗi khán giả, vắng mặt trong vở nhạc kịch bolero Chờ người vì lý do sức khỏe

ẢNH: BTC

Tố My phải nhập viện điều trị

Chia sẻ với Thanh Niên, Tố My cho biết cách đây khoảng 2 năm, cô được chẩn đoán có một đoạn phình động mạch não. Gần đây, khu vực phình này có dấu hiệu to hơn, buộc cô phải tiến hành điều trị triệt để. Nữ ca sĩ tiết lộ, trong thời gian tới sẽ nhập viện để thực hiện các bước chẩn đoán, thăm khám và đặt stent theo chỉ định của bác sĩ nhằm can thiệp đoạn phình động mạch. Dù chỉ là một ca tiểu phẫu song cô thừa nhận tình trạng đã có tiến triển xấu nên tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Tố My cho biết sẽ nhập viện theo chỉ định bác sĩ để tiến hành cho việc điều trị ẢNH: FBNV

Trước đó, giọng ca 9X đã phải tạm dừng nhiều hoạt động biểu diễn để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Dù rất mong được góp mặt tại Chờ người, nữ ca sĩ đành lỗi hẹn với khán giả.



Trên fanpage, giọng ca gốc Đà Nẵng cũng thông báo sau khi hoàn thành tour diễn tại quê hương hôm 25.7, cô sẽ tạm ngưng nhận show trong 1 tháng. Người đẹp được fan ủng hộ dành thêm thời gian để hồi sức.

Tại sự kiện ra mắt vở nhạc kịch bolero Chờ người, “ngọc nữ bolero” chia sẻ đây là một vai diễn hoàn toàn mới, đòi hỏi nhiều kỹ năng biểu diễn nên cô xem đây là thử thách lớn trong sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Tố My buộc phải rút lui khỏi dự án. Cô cho biết hiện đại diện ban tổ chức đã có phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo chất lượng nghệ thuật của vở diễn không bị ảnh hưởng.

Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết thêm, dù thiếu vắng Tố My, ê kíp vẫn đang nỗ lực hoàn thiện từng khâu nhằm mang đến một đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc và chất lượng nghệ thuật. “Chúng tôi tin rằng, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tài năng và tâm huyết như Thu Hường, Huỳnh Thật, Thoại Nhân, Gia Linh, Quỳnh Trang, Tâm Nguyên, Vũ Trà, Ngọc Hương…, Chờ người vẫn sẽ là một hành trình âm nhạc đáng nhớ, đong đầy tình yêu và ký ức”, phía này chia sẻ.