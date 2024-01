Cứu bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não

Ngày 25.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thái Dương, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Sọ não cột sống 1, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), cho biết bệnh nhân được tuyến cơ sở sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á trong tình trạng tỉnh chậm, đau đầu nhiều, khám thấy có dấu hiệu cứng gáy.



Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp MSCT, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện và có nhiều túi phình mạch não cả hai bên động mạch não. Để xác định chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp, bệnh nhân được tiến hành chụp động mạch số hóa xóa nền. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân có tình trạng đa túi phình động mạch. Hai túi phình động mạch não giữa bên trái vỡ phù hợp với vị trí xuất huyết, tuần hoàn não bên phải có túi phình chưa vỡ.

Bệnh nhân được lên kế hoạch điều trị phẫu thuật kẹp túi phình động mạch não giữa bên trái. Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương, với kinh nghiệm phẫu thuật túi phình mạch não của các bác sĩ cùng với trang thiết bị hiện đại, sau 3 giờ đồng hồ, ê kíp mổ đã thành công loại bỏ hoàn toàn túi phình.

Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân có tình trạng đa túi phình động mạch BSCC

Bệnh nhân được hồi sức và chăm sóc sau phẫu thuật, phòng ngừa biến chứng co thắt mạch, tập vật lý trị liệu, tư vấn các chế độ dinh dưỡng. Dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, không để lại các di chứng yếu liệt vận động, tâm thần.

Bác sĩ Dương cho biết, bệnh lý xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não là một bệnh lý rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao, khoảng 10-15% tử vong ngoài viện, khoảng 30-45% tử vong nội viện. Điều này thể hiện mức độ nguy hiểm nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Dương khuyến cáo người dân, với các trường hợp xác định xuất huyết não do vỡ túi phình mạch máu não phải được các bác sĩ chuyên khoa lên kế hoạch điều trị, có thể là điều trị bằng can thiệp mạch, phẫu thuật, hồi sức trước và sau phẫu thuật, phải tiên lượng được các biến chứng của xuất huyết dưới nhện như xuất huyết tái phát, co mạch não, đầu nước sau xuất huyết dưới nhện... Tránh các việc làm tự ý điều trị tại nhà, điều trị theo kinh nghiệm dân gian.