Tổ trọng tài trận Trung Quốc chia nhóm đến Việt Nam, thử VAR ngày 29 tết

Theo đó, tổ trọng tài người Bahrain sẽ có mặt tại Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 29.1. Gồm trọng tài chính Shukralla Nawaf Ghayyath, 2 trợ lý Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen Bahrain. Đây là các trọng tài thường xuyên được FIFA phân công nhiệm vụ tại các trận của vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022.

Riêng trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath còn được dự báo sẽ được điều khiển tại vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar vào cuối năm nay. Đây là một trong những trọng tài giỏi của châu Á, đã từng làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2014 (điều khiển 2 trận Tây Ban Nha thắng Úc với tỷ số 3-0 và Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1). Cách đây 7 năm, trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath (Bahrain) từng được giao điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 tại sân Mỹ Đình.

Cùng chuyến bay với 3 trọng tài người Bahrain còn có trọng tài VAR (người Singapore) Bin Jahari Muhammad Taqi Aljaafari Singapore. Ông Bin từng điều khiển trận bán kết giải U.23 châu Á 2018 và có quyết định khiến HLV Park Hang-seo nổi giận khi trọng tài này đã cho U.23 Qatar được hưởng phạt đền dù cầu thủ U.23 Việt Nam không phạm lỗi trong vòng cấm. Trợ lý trọng tài VAR trận Việt Nam và Trung Quốc là người Malaysia, sẽ đến Hà Nội sớm hơn, vào ngày 28.1. Tất cả các trọng tài sẽ một số buổi tập tại sân Hàng Đẫy, làm quen với khí hậu tại Việt Nam. VAR sẽ được tổ kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá châu Á lắp đặt tại sân Mỹ Đình vào ngày 28.1. Các trọng tài sẽ thử VAR vào ngày 31.1 (tức 29 tết).

'Ai cũng muốn thắng để lấy may'

9 giờ sáng 18.1, VFF sẽ bắt đầu tiến hành bán vé trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc qua kênh VinID. Trong cuộc họp gần đây nhất bàn về công tác tổ chức, Sở VH-TT Hà Nội đánh giá, số lượng khán giả đến xem trận đấu có thể rất đông, không chỉ khán giả ở Hà Nội mà ở các tỉnh cũng sẽ đến, do tính chất, thời điểm diễn ra trận đấu (sân Mỹ Đình được phép đón 20.000 khán giả). Vì thế, Ban tổ chức nên triển khai sớm các buổi làm việc, phân luồng khán giả và test Covid-19 với người đến sân cũng như công tác an ninh, an toàn.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, khẳng định trận đấu có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị. Do thời điểm tổ chức trận đấu lần này rất đặc thù, chưa từng có tiền lệ nên mọi công tác phải chuẩn bị tốt từ ngày 20.1 hoặc muộn nhất là ngày 25.1 và VFF phải sớm bắt tay vào cuộc.





Đối với vấn đề sân bãi, các phòng chức năng hiện đang được sửa chữa nhằm phục vụ cho SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn đề nghị VFF có yêu cầu, đưa ra đánh giá và thời hạn chót để bộ phận thi công tiến hành bàn giao.

“Tổng cục TDTT sẽ phối hợp với tất cả các bên đảm bảo trận đấu an toàn. Về chuyên môn chúng ta cũng như tuyển Trung Quốc đều muốn thắng để lấy may. Ban tổ chức cần dự trù các tình huống phát sinh”, ông Trần Đức Phấn cho biết. Còn Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các phần việc vì thời gian không còn nhiều và đang rất gấp”.

Trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra vào 19 giờ ngày 1.2.