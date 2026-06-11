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Đời sống Cộng đồng

Tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng 23,9 tỉ đồng được bán ra ở đâu?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/06/2026 11:03 GMT+7

Sáng 11.6, Vietlott cho biết tờ vé số trúng giải độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền cộng dồn là 23,9 tỉ đồng vào tối 10.6 được bán ra ở tỉnh Gia Lai.

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 10.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 23.970.104.000 đồng.

Vào sáng nay 11.6, Vietlott phát thông báo tờ vé số loại hình xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc vào tối qua được bán ra tại tỉnh Gia Lai.

Tờ vé số Vietlott Mega 6/45 trúng 23,9 tỉ đồng được bán ra ở đâu? - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 10.6

Trước đó, tối 24.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01514 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 04 – 08 – 09 – 14 – 25 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 36.108.182.500 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

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Có người trúng 23,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 10.6

Có người trúng 23,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 10.6

Tối 10.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 23,9 tỉ đồng.

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