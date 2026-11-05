Tờ vé số Vietlott trúng độc đắc 26 tỉ đồng tối qua được bán ra ở đâu?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 4.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01584 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.11 là: 07 – 14 – 20 – 30 – 34 – 40.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 26.087.005.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 36 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.457 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 23.891 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Hôm nay 5.11, Vietlott phát thông báo về tờ vé số trúng độc đắc 26 tỉ đồng được bán ra tại tỉnh Quảng Trị.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 4.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, tối 21.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01578 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 21.10 là: 04 – 10 – 14 – 22 – 25 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 31.281.381.500 đồng.