Tòa án Mỹ chặn chính sách thuế đối ứng của ông Trump

Ông Trump (trái) công bố chính sách thuế quan hôm 2.4 ẢNH: REUTERS

Một tòa án thương mại tại Mỹ vừa ra phán quyết chặn lệnh áp thuế "Ngày giải phóng" của Tổng thống Donald Trump, với lập luận tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế trên diện rộng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu.

Tòa án Thương mại Quốc tế có trụ sở tại Manhattan (New York) cho biết nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ, Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền độc quyền quản lý thương mại với các quốc gia khác mà không bị quyền khẩn cấp của tổng thống lấn át.

"Tòa án không đưa ra phán xét về sự khôn ngoan hay mức độ hiệu quả có thể có từ việc Tổng thống sử dụng thuế quan như một công cụ gây áp lực. Việc sử dụng đó là không được phép, không phải vì nó thiếu khôn ngoan hay không hiệu quả, mà vì [luật liên bang] không cho phép điều đó", một hội đồng gồm ba thẩm phán cho biết trong phán quyết.

Phán quyết được đưa ra trong 2 vụ kiện, một do Trung tâm Tư pháp tự do, một tổ chức phi đảng phái, đệ trình thay mặt 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia bị áp thuế, và vụ còn lại do 13 bang của Mỹ khởi kiện.

Các công ty trên, trong đó có một nhà nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh ở New York và một nhà sản xuất bộ dụng cụ giáo dục và nhạc cụ có trụ sở tại Virginia, cho biết các mức thuế quan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kinh doanh của họ.

Ít nhất 5 vụ kiện khác nhằm vào các mức thuế này vẫn đang được xem xét.

Tổng Chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield thuộc đảng Dân chủ, người đứng đầu vụ kiện của các bang, gọi các mức thuế của ông Trump là bất hợp pháp, liều lĩnh và gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

"Phán quyết này một lần nữa khẳng định rằng pháp luật của chúng ta có giá trị, và rằng các quyết định thương mại không thể được đưa ra theo ý muốn nhất thời của Tổng thống", ông Rayfield phát biểu.

Chỉ vài phút sau thông tin trên, chính quyền Mỹ đã kháng cáo.

Ông Stephen Miller, phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và là một trong những cố vấn chính của ông Trump, đã chỉ trích tòa án trong một bài viết ngắn trên mạng xã hội, cho rằng "cuộc đảo chính tư pháp đang vượt khỏi tầm kiểm soát".

Ông Trump cho rằng mình có thẩm quyền rộng rãi trong việc áp đặt thuế quan theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), một đạo luật nhằm đối phó với các mối đe dọa "bất thường và nghiêm trọng" trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Luật này từ trước đến nay chủ yếu được sử dụng để áp đặt các lệnh cấm vận đối với đối thủ của Mỹ hoặc đóng băng tài sản của họ. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng đạo luật này để áp thuế quan.

Bộ Tư pháp cho rằng các vụ kiện nên bị bác bỏ vì các nguyên đơn chưa bị thiệt hại do các mức thuế mà họ vẫn chưa trả, và vì chỉ Quốc hội mới có quyền phản đối tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống ban bố theo IEEPA.

Vào tháng 4, ông Trump thông báo mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu, với mức thuế cao hơn đối với các nước mà Mỹ chịu thâm hụt thương mại, nhất là Trung Quốc.

Nhiều khoản thuế được đình chỉ một tuần sau đó. Chính quyền Mỹ hôm 12.5 cho biết sẽ tạm giảm mức thuế cao nhất đối với Trung Quốc trong khi tìm cách thỏa thuận dài hạn. Hai nước đồng ý cắt giảm thuế đối với nhau trong ít nhất 90 ngày.

Trong một diễn biến khác, thẩm phán Indira Talwani tại Boston ngày 28.5 ra phán quyết tạm thời chặn chính sách của Nhà Trắng về việc dừng chương trình "tạm tha", vốn đã cho phép hàng trăm ngàn người di cư có người bảo lãnh tại Mỹ được nhập cảnh hợp pháp vào nước này.

Thẩm phán Talwani bác bỏ lập luận của chính quyền Trump rằng việc chấm dứt các chương trình này nằm trong phạm vi quyền tự do rộng rãi của các cơ quan liên bang trong việc điều hành chính sách nhập cư. Bộ An ninh Nội địa chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.