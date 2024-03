Tòa án Mỹ: Sony không ăn cắp bằng sáng chế tay cầm chơi game

Theo VGC, tòa án Mỹ vừa ra phán quyết rằng Sony không vi phạm bằng sáng chế trong vụ kiện liên quan đến phương thức giao tiếp giữa tay cầm chơi game và máy console. Vụ kiện được đệ trình bởi Genuine Enabling Technology (GET) với yêu cầu bồi thường 500 triệu USD.

Cụ thể, GET cáo buộc Sony vi phạm bằng sáng chế của họ về phương thức kết nối giữa tay cầm và máy chơi game PlayStation. Theo GET, máy PlayStation và tay cầm gửi tín hiệu tần số ‘slow-varying’ cho các nút bấm và tín hiệu tần số cao hơn cho các điều khiển chuyển động. GET cho rằng không có thiết bị nào có thể nhận cả hai tín hiệu cùng một lúc cho đến khi bằng sáng chế của họ cung cấp giải pháp.

Sony thắng kiện vụ việc tranh chấp bằng sáng chế tay cầm chơi game VGC

Sony bác bỏ cáo buộc của GET và cho rằng họ không vi phạm bằng sáng chế. Sony lập luận rằng GET không chứng minh được thành phần trong tay cầm chơi game của hãng có cấu trúc tương đương với sơ đồ trong bằng sáng chế của GET. Thẩm phán đã đồng ý với lập luận nói này và đưa ra phán quyết có lợi cho Sony, đồng thời nhận thấy GET không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc Sony vi phạm bằng sáng chế.



Vụ kiện hiện đã chính thức được đóng lại. Đây là một chiến thắng quan trọng cho Sony trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế.

Hiện GET cũng đang thực hiện một vụ kiện tương tự chống lại Nintendo. Vụ kiện này cũng diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Nintendo vào năm 2020 nhưng phán quyết đã bị tòa phúc thẩm Mỹ xem xét lại vào năm 2022, hiện mọi thứ vẫn đang trong quá trình giải quyết.