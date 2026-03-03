Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ chặn kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử New York

Thụy Miên
Thụy Miên
03/03/2026 11:13 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ đã chặn nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm vẽ lại bản đồ bầu cử tại bang New York trước thềm bầu cử giữa kỳ năm nay.

- Ảnh 1.

Tòa Tối cao Mỹ ở Washington D.C

ảnh: ap

Theo phán quyết vào chiều tối 2.3 (sáng 3.3 giờ Việt Nam), các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu 6-3 thông qua quyết định chặn nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm tăng tính cạnh tranh trong bầu cử tại phân khu của Hạ nghị sĩ Nicole Malliotakis thuộc đảng Cộng hòa, theo Politico hôm 3.3.

Phía Cộng hòa cho rằng đề nghị của phe Dân chủ dù được giới thiệu như một biện pháp trao thêm quyền cho cử tri thiểu số nhưng đã vi phạm các hạn chế liên quan đến việc phân chia khu vực bầu cử dựa trên yếu tố sắc tộc.

Phán quyết của Tòa án Tối cao nhiều khả năng sẽ có hiệu lực xuyên suốt vòng bầu cử năm nay, đồng nghĩa với ranh giới khu vực bầu cử duy nhất hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ ở bang New York sẽ không có gì thay đổi.

Sự can thiệp của Tối cao Pháp viện Mỹ đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các thẩm phán cấp tiến tại tòa. Những thẩm phán này cáo buộc phe đa số bảo thủ tại Tòa án Tối cao đã từ bỏ thông lệ lâu nay là không can thiệp vào quy trình bầu cử cấp bang khi thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đã cận kề. Hạn chót nộp hồ sơ tại New York là ngày 6.4.

Vụ xử hôm 2.3 khác với những tranh chấp gần đây liên quan đến Texas và California, hai tiểu bang cũng tìm cách vẽ lại bản đồ bầu cử nhằm tăng lợi thế cho đảng mình trước thềm bầu cử giữa kỳ 2026.

Phán quyết ở bang New York tập trung xem xét vấn đề phân chia khu vực bầu cử dựa trên yếu tố sắc tộc. Hồi tháng 1, một thẩm phán tòa sơ thẩm kết luận cơ cấu của khu vực này là vi hiến theo hiến pháp bang, do các ứng viên được cử tri da đen và gốc Mỹ Latin ủng hộ hiếm khi giành chiến thắng.

Quận hiện do bà Malliotakis đại diện bao gồm đảo Staten và một phần Brooklyn. Trong khi đó, bản đồ mới đề nghị sáp nhập đảo này với khu vực Lower Manhattan, từ đó biến một địa hạt an toàn của đảng Cộng hòa thành khu vực cạnh tranh quyết liệt.

Tuy nhiên, phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao đã phủ nhận khả năng này.

