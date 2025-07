Tọa đàm 'Hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu'

Trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an" vừa tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 7, TP.HCM có 4 đơn vị tham gia và gặt hái nhiều giải thưởng cao. Vì thế, Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm này để nhìn lại những thành quả lẫn khó khăn của các đơn vị và hướng tới những mục tiêu mới.

Nghệ sĩ Bình Tinh và Chánh Trực trong vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc của sân khấu Trương Hùng Minh đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an” năm 2025 ẢNH: H.K

Hầu hết ý kiến trong tọa đàm đánh giá cao sự dũng cảm, vượt khó của các sân khấu TP.HCM khi họ đều là những đơn vị xã hội hóa tự thu tự chi, phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để dàn dựng, mang đi xa và thật sự rất tâm huyết.

Đạo diễn - NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh: "Các đơn vị vốn quen dựng vở giải trí, nay dựng vở chính luận quả thật là một áp lực. Và đề tài công an càng không dễ chút nào".

NSƯT Minh Nhí cũng thú thật: "Sân khấu Trương Hùng Minh mới thành lập 3 năm, lại quen diễn hài, giờ chúng tôi đóng vai nghiêm túc mà nhìn xuống khán phòng thấy quá nhiều "áo công an" đang ngồi xem, thiệt tình là… run. Chưa kể, chúng tôi hoàn toàn bỡ ngỡ khi ra Bắc dự liên hoan, phải nhờ bạn bè tư vấn mọi thứ".

Đạo diễn Quốc Thảo cũng thổ lộ: "Rất nhiều quy định, quy cách, tác phong trong ngành công an khiến chúng tôi lúng túng, sợ làm sai. May chúng tôi có nghệ sĩ Tuyết Thu, chồng chị vốn là công an, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi bất cứ lúc nào".

Đạo diễn - NSƯT Lê Nguyên Đạt hoàn thành dựng vở Một cuộc chiến khác cho sân khấu Hồng Vân thì chia sẻ: "Làm đề tài chiến sĩ công an, chúng tôi thấy mình cũng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, phải định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Sau những vở này, nghệ sĩ nên ngồi lại với nhau, động viên và tìm hướng đi, mạnh dạn dấn thân vào kịch chính luận".

Đúng như lời kết của NSND Trần Ngọc Giàu: "Kịch chính luận của TP.HCM có màu sắc riêng, rất hấp dẫn. Nhà nước cần đầu tư, tiếp sức để các đơn vị phục vụ công chúng. Ngược lại, các đơn vị cũng phải có tác phẩm xứng đáng cho Nhà nước đầu tư".