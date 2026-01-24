Tọa đàm khởi đầu năm mới 2026 của Ánh Tú Clinic

Bài báo cáo mở đầu chương trình của TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng phòng khám Ánh Tú đã trả lời câu hỏi "Cần làm gì để thiết lập một phòng khám da liễu thẩm mỹ?". Đây là trăn trở thường gặp khi các bác sĩ da liễu thẩm mỹ bắt đầu phòng khám riêng của mình và cả những đồng nghiệp đã triển khai phòng khám một thời gian mà chưa được như ý. TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú chia sẻ "tất tần tật" kinh nghiệm nhiều năm làm nghề của mình, qua đó giúp các đồng nghiệp có những bước đi phù hợp để phát triển sự nghiệp riêng của mình.

Chương trình tọa đàm còn có nhiều chuyên đề hấp dẫn khác như cách xây dựng "thương hiệu" cá nhân trên mạng xã hội, tạo dấu ấn vòng 3: hình thể hoàn chỉnh từ eo - hông - mông, tối ưu hóa các kỹ thuật tiêm kích thích sinh học trong da liễu thẩm mỹ, một số "mẹo hay" khi sử dụng laser trong da liễu thẩm mỹ…

Nhìn lại một năm qua, năm 2025, Ánh Tú Clinic giữ vững mức tăng trưởng ổn định với nhiều thành tựu đạt được, đó là sự tin tưởng của khách hàng với số lượt đến khám tăng theo thời gian, đó là những chuyến công tác xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng... Ánh Tú Clinic không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà còn điều trị hiệu quả các bệnh lý da liễu, trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng an tâm tìm đến và tự tin khi về nhờ có nguồn nhân lực chất lượng, các công nghệ hiện đại và danh mục kỹ thuật được cấp phép đầy đủ.

Nguồn nhân lực là niềm tự hào của phòng khám với 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 3 bác sĩ CKII, 5 bác sĩ nội trú, 3 dược sĩ và 10 điều dưỡng, KTV

Với nguồn nhân lực chất lượng cao như vậy, có thể nói, năm 2025, năm của dấu ấn học thuật, Ánh Tú Clinic đã tổ chức 7 sự kiện, trong đó 6 tọa đàm cập nhật "Diễn đàn da liễu thẩm mỹ" và 1 hội nghị khoa học thường niên,.

Ngày 12.1.2025, tại KS Novotel Saigon Centre, Tọa đàm "Tiêm chất làm đầy sao cho an toàn và hiệu quả?"

Ngày 22.2.2025, tại KS Novotel Saigon Centre, Tọa đàm "Cập nhật về laser trong da liễu thẩm mỹ"

Ngày 27.4.2025, tại KS Park Hyatt Saigon, Tọa đàm "Tiêm trẻ hoá: giải pháp cho từng loại da"

Ngày 11.5.2025, tại KS Hilton Saigon, Tọa đàm "Điều trị mụn trứng cá và thực tế lâm sàng"

Ngày 22.6.2025, tại Gem Center, Hội nghị khoa học thường niên lần 1, chủ đề "Cải tiến kỹ thuật trong da liễu thẩm mỹ"

Ngày 14.9.2025, tại KS New World Saigon, Tọa đàm "Laser trong da liễu thẩm mỹ: từ kinh điển đến xu hướng"

Ngày 28.9.2025, tại KS Park Hyatt Saigon, Tọa đàm "Cập nhật công nghệ laser trong da liễu thẩm mỹ".

Bên cạnh những thành tựu chuyên môn đã đạt được, phòng khám luôn quan tâm đến công tác xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng...

Ngày 1.6.2025, thăm và tặng quà cho các bé đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Mái ấm tình Mẹ 2 nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Ngày 24.11.2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Nhìn lại năm cũ để hướng đến tương lai phát triển rực rỡ hơn nữa. Năm 2026, kỷ niệm 3 năm thành lập, Ánh Tú Clinic dự kiến sẽ khai trương cơ sở 2 tại phường Chợ Lớn, TP.HCM (Phường 12, Quận 5 cũ) với quy mô rộng rãi, khang trang và hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, phòng khám tiếp tục duy trì và phát triển chuyên môn qua các hoạt động như Tọa đàm về da liễu (1.2026), dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 2 (tháng 6.2026)… đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế và triển khai các kỹ thuật, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.