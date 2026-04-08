Tòa kêu gọi cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình ra đầu thú

Phan Thương
08/04/2026 07:59 GMT+7

TAND TP.HCM ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank) ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 17.4 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank) và đồng phạm.

Cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank Nguyễn Thế Bình

Cùng vụ án, 5 bị cáo liên quan gồm: Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh Agribank) và 2 đồng phạm cũng bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Do bị cáo Nguyễn Thế Bình bỏ trốn, đang bị truy nã, nên HĐXX quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo.

Cạnh đó, TAND TP.HCM cũng ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định.

“Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật”, thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình ra đầu thú nêu rõ.

Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 - 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được bị cáo Nguyễn Thế Bình (lúc này là quyền Tổng giám đốc Agribank năm 2007 và Chủ tịch HĐQT Agribank năm 2010) chỉ đạo bị cáo Hồ Đăng Trung cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Bị cáo Nguyễn Thế Bình đã căn cứ nội dung tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho hai công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả. Nhưng bị cáo Bình vẫn đồng ý với bị cáo Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị cáo tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20.4, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham dự phiên tòa, gồm các kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Long và Nguyễn Duy Thi.

