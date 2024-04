Tòa nhà Quốc hội Na Uy bị đe dọa đánh bom

Một phát ngôn viên của Quốc hội Na Uy cho biết người dân tham dự các sự kiện bên trong tòa nhà được yêu cầu rời đi, trong khi giới nghị sĩ quốc hội vẫn tiếp tục công việc bình thường, bao gồm cả hoạt động chất vấn các bộ trưởng.

Một phát ngôn viên cảnh sát Na Uy cho biết: "Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, đồng thời thực hiện một số cuộc tuần tra để đảm bảo an ninh cho quốc hội và ngăn chặn các sự cố tiềm tàng. Cho đến nay, chúng tôi chưa có thông tin nào cho thấy có mối đe dọa".

Theo Reuters ngày 4.3, cảnh sát Na Uy trong trang phục chống bạo động đang dựng hàng rào kim loại để chặn lối vào tòa nhà ở thủ đô Oslo (Na Uy), nơi an ninh thường được đảm bảo chặt chẽ. Cảnh sát ở Na Uy thường không mang theo súng.

Cảnh sát canh gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội Na Uy ngày 3.4.2024 REUTERS

Sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City (Moscow, Nga) tối 22.3 mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm, các nhà phân tích cho rằng IS hiện chú ý đến châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Thế vận hội Paris 2024 ở Pháp có thể là mục tiêu tiềm năng tiếp theo sau vụ tấn công ở Nga, theo CNN ngày 31.3. IS, cụ thể là nhánh của lực lượng này tại Afghanistan gọi là Tổ chức Hồi giáo Khorasan tự xưng (ISIS-K), đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow.

Theo ông Edmund Fitton-Brown, cựu quan chức chống khủng bố hàng đầu tại Liên Hiệp Quốc, hiện là cố vấn cấp cao của Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan (New York, Mỹ), mối đe dọa ở châu Âu vẫn còn trong "giai đoạn phôi thai" nhưng cảnh báo rằng ISIS-K đã thâm nhập vào cộng đồng người Trung Á hải ngoại, chủ yếu ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Ông Fitton-Brown nói thêm: "Tôi hy vọng mình sai. Nhưng tôi rất lo lắng về Thế vận hội Paris 2024".

Nhiều nước châu Âu đã tăng mức cảnh báo đe dọa khủng bố lên tối đa. Pháp cho biết hàng nghìn binh sĩ đã sẵn sàng chống khủng bố. Đồng thời, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nói rằng: "Mối đe dọa của IS đang hiện hữu. Chúng tôi không ngừng chuẩn bị cho mọi tình huống".