Tòa nhà tăng không gian thực hành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 3.10, Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức lễ khánh thành tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng tại số 137 Nguyễn Thị Thập (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Tham dự lễ khánh thành có lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Tổ chức Giáo dục FPT.

Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm được khánh thành vào sáng 3.10 ẢNH: HUY ĐẠT

Tòa nhà có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư hạ tầng đào tạo và thực hành cho các nhóm ngành của FPT Polytechnic. Tại cơ sở mới, xưởng thực hành công nghệ thông tin được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao cùng hạ tầng mạng chuyên dụng.

Xưởng công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tích hợp các thiết bị điều khiển thông minh, mô hình tự động hóa, tạo điều kiện để sinh viên thực hành trên những hệ thống gần với môi trường sản xuất.

Bên cạnh đó, xưởng thực hành thiết kế đồ họa được đầu tư thiết bị chuyên dụng, kết hợp không gian sáng tạo theo định hướng studio. Xưởng thực hành kinh tế được mô phỏng theo không gian doanh nghiệp và văn phòng làm việc, giúp sinh viên rèn luyện nghiệp vụ trong quá trình học.

Thiết bị tại xưởng thực hành giúp sinh viên làm quen với các hệ thống gần môi trường sản xuất ẢNH: HUY ĐẠT

Theo FPT Polytechnic, việc đầu tư hệ thống xưởng, thiết bị và không gian mô phỏng nhằm tăng thời lượng thực hành, giúp người học tiếp cận sớm với quy trình, thiết bị và yêu cầu của công việc thực tế.

Cùng với cơ sở vật chất, nhà trường đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo. Sinh viên được hướng dẫn cách khai thác và làm việc với AI để hỗ trợ nâng cao năng suất, giải quyết các bài toán trong nghề nghiệp.

AI được định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như marketing, thiết kế đồ họa, công nghệ thông tin, cơ khí - tự động hóa...

Xưởng thực hành thiết kế đồ họa được bố trí theo định hướng studio, phục vụ đào tạo và thực hành ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, cho rằng trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao, giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động.

Theo ông Linh, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập hiện đại là một bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện tốt hơn cho người học.

"Tòa nhà mới được đưa vào sử dụng hôm nay không chỉ là một công trình về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm và đầu tư của nhà trường đối với hành trình học tập, rèn luyện và phát triển của sinh viên", ông Linh nói.

Ông Linh đánh giá định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường kết nối nhà trường - doanh nghiệp - người học là nền tảng giúp sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Việc đưa vào vận hành cơ sở đào tạo mới với các thiết bị dạy học, thực hành hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công nghệ số cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tại chương trình, ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, cho biết việc đầu tư cơ sở mới nhằm tăng cơ hội học tập, thực hành và việc làm cho sinh viên, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực và cả nước.

Theo ông Tùng, FPT Polytechnic theo định hướng "thực học - thực nghiệp", tăng cường học qua dự án, thực hành tại xưởng, studio và không gian mô phỏng doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận công việc thực tế, làm việc với đối tác ngay trong quá trình học và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động.

Dịp này, Trường cao đẳng FPT Polytechnic khánh thành tượng "Self Made Man" tại trường với hình ảnh người đàn ông tự dùng búa, đục để tạc nên chính mình, nhắc sinh viên rằng năng lực và tương lai được tạo dựng từ chính quá trình học tập, rèn luyện hôm nay

ẢNH: HUY ĐẠT



